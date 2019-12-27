Закон бумеранга ⟩ На кого Иван Телегин променял Пелагею

«Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась», — призналась Пелагея, когда скрывать очевидное было уже невозможно. Накануне в Сети появилась фотография Ивана Телегина, на которой его под руку держит девушка. Как стало известно «СтарХиту», разлучницу зовут Мария Гончар, и она — далеко не единственная причина громкого звездного развода.

Около двух месяцев назад хоккеист впервые вывел в свет любовницу — пара появилась на премьере спектакля Crave. «Пришли под руку и весь вечер обнимались, — рассказали «СтарХиту» в окружении хоккеиста. — Есть подозрение, что Мария специально слила информацию. Снимок опубликовала посторонняя женщина, будто бы случайно. Кто будет фотографироваться вот так на фоне других людей?»

Закон бумеранга, пожалуй, самое верное определение того, что случилось с семьей Пелагеи. Когда-то певица увела хоккеиста у его беременной подруги. «Тогда она прекрасно знала, что у него есть возлюбленная и вскоре должен родиться ребенок. Кроме того, Поля была знакома с Евгенией, видела, что она в положении. Но у нее хватило наглости тайно встречаться с ним после съемок «Голоса» на его квартире, которую снимал клуб ЦСКА. Однажды Женя неожиданно вернулась поздно ночью из родного города и долго звонила в домофон... Дверь открыла консьержка, которая буквально за секунду до этого видела, как через другую дверь от Ивана убегает Пелагея», — признается источник.

Примечательно, что и новая пассия Телегина знакома со своей предшественницей. «Были их совместные фото, но Маша удалила их сразу как только начала встречаться с Иваном. Их отношения — не секрет для друзей, они не особо скрываются. Недавно отдыхали в отеле, публиковали совместные фотки с одинаковыми геолокациями, — говорит инсайдер. — Знакомые Гончар уверяют, что она «недалекая». Дочь богатых родителей, которая в основном занята только тусовками».