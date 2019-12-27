Гороскоп на 27 декабря: Дев ждет приятная встреча, а Рыбы не должны ничего обещать

Сегодня, в эту последнюю пятницу в этом году, нас ожидает наполненный и энергичный день. Период прибывающей луны продолжает набирать свои обороты — сегодня уже третьи лунные сутки, и нам нужно готовиться к фонтану энергий. Символ этого дня — гепард, который готовится к прыжку. И главное в этот день — правильно воспользоваться силами, которые будут даны каждому из нас.
Овен
Если у ваших коллег будут наблюдаться перепады настроения, вам придется не единожды менять свои планы.
Телец
День несет недопонимание и конфликты. Постарайтесь уходить от них, чтобы не усугубить ситуацию.
Близнецы
Если вы отправитесь в путешествие, оно пройдет интересно, полезно и познавательно – вам будет что вспомнить.
Спокойный в энергетическом плане день. Звезды предостерегают от переохлаждения, чтобы не заболеть в канун праздников.
Лев
Финансовые вопросы решатся в вашу пользу. Чтобы не попасть в сложную ситуацию, остерегайтесь мошенников.
Дева
Возможна встреча с человеком из прошлого, которого вы давно не видели. Вы приятно проведете время.
Весы
Будьте готовы к не слишком приятному известию от родственников. Вас попросят о помощи – не отказывайте.
Скорпион
Стрелец
Не забывайте делать милые сюрпризы близким людям – иногда это даже приятнее, чем получать подарки.
Козерог
Если вы рискнете принять неожиданное приглашение от знакомых, вам обеспечена масса приятных впечатлений.
Водолей
День подходит для уборки подсобных помещений и наведения порядка в делах. Освободите место для новых вещей и идей.
Рыбы
Если вы не готовы выполнить обещания, то их лучше вообще не давать. Иначе вам не избежать конфликта.