Вт, 31.12.2019
Астролог Володина назвала три знака Зодиака, у кого наступит белая полоса в конце 2019 года СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Гороскоп на январь 2020 года

Зима. иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Первый месяц 2020 года для большинства из нас может стать далеко не самым благоприятным. С другой стороны, звезды и планеты будут достаточно созидательными для новых начинаний.

Избавиться от невезения помогут три магических способа и капелька веры в себя.

Овен

У Овнов высока вероятность встретить на своем пути приятного человека. Можно сфокусироваться на поисках второй половинки, но при этом лучше все равно проверять совместимость. Это поможет не разочароваться в начале любовного пути. На делах лучше не зацикливаться, фокусируясь только на обязанностях и на том, что нельзя откладывать в дальний ящик. Это время будет идеальным для покупок, подарков, развлечений.

Телец

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Тельцам на начальных этапах 2020 года побольше общаться с искренними знаками Зодиака. Эти люди помогут добрым советом, окажут посильную психологическую поддержку в трудную минуту. Это не значит, что Тельцы в одиночку ничего не смогут сделать. Наоборот, у них будет много сил и энергии для преодоления любых препятствий на своем пути. Просто порой всем нам нужна поддержка.

Близнецы

Исполнение желаний — это не только физические действия. Очень важен психологический настрой. В январе звезды и планеты будут на стороне Близнецов, поэтому они могут воспользоваться специальными техниками исполнения желаний. После этого можно приступать к активным действиям в любой из сфер. Это будет крайне продуктивное время в работе, амурных делах, финансовом мире. Можно тратить и зарабатывать деньги, знакомиться с людьми.

Рак

Ракам стоит найти новые способы привлечения удачи и везения в свою жизнь, потому что в этом направлении звезды и планеты временно перестанут помогать людям этого знака. Астрологи рекомендуют принимать людей такими, какие они есть, не пытаясь их исправить. Особенно важным это будет в семейных отношениях, в дружбе, в любви. Что касается отношений с деньгами, то тут Ракам придется полностью довериться своей интуиции, которая будет очень сильной и поможет им решить любые неурядицы.

Лев

Львам стоит в январе пристально следить за своим здоровьем и заботиться о нем. Десять правил сильной энергетики и эмоционального здоровья помогут этим людям начать год успешно. Физическое здоровье будет не менее важным, поэтому понадобится больше двигаться, тщательнее следить за рационом и лучше высыпаться. Всё это позволит Львам справиться с любыми жизненными трудностями и проблемами в два счета.

Дева

Финансовая сфера жизни для Дев окажется одной из самых важных, поэтому именно на ней рекомендуются сфокусировать свое основное внимание. Семь полезных правил на каждый день помогут Девам преуспеть в этом направлении. Что касается любви и взаимоотношений, то тут астрологи рекомендуют не сторониться новых знакомств, встреч и веселых праздничных мероприятий.

Весы

Воплотить мечту в реальность Весам поможет сила мысли, уверенность, энтузиазм и мотивация. В работе, бизнесе и финансовой сфере людям этого знака Зодиака придется довериться здравому смыслу. В общении с людьми не стоит зацикливаться на неприятностях, жить обидами, раздражаться и ругаться, таить злобу. Январь будет очень динамичным месяцем для Весов, поэтому им лучше не браться за сложные дела, а сфокусироваться на чем-то понятном и простом.

Скорпион

Скорпионов могут ожидать самые разные дела. Многие из них окажутся крайне затратными в плане энергии и сил. Именно поэтому им стоит задуматься о том, как восстановить силы максимально быстро. Эксперты рекомендуют тратить их осторожнее. Для этого придется более тщательно планировать дела и фокусироваться на своих личных проблемах. Оказывать помощь окружающим можно ближе к концу месяца, если все свои дела будут решены в срок.

Стрелец

У Стрельцов ожидается повышение эмпатии. Из-за этого первый месяц 2020 года может оказаться весьма ярким, но не без трудностей. Стрельцы сумеют лучше чувствовать людей, но вместе с тем на них могут навалиться чужие проблемы и переживания. Придется делиться энергией и временем. Но и в этом будет нечто хорошее: окружающие захотят вернуть Стрельцам их доброту и внимание.

Козерог

У Козерогов в январе ожидаются благоприятные дни в плане энергетики и удачи. Единственное, чего стоит опасаться, — беспокойства и апатии. Повысить настроение поможет общение с близкими людьми, а также пять полезных техник. Можно смело браться за новые дела: отправляться в командировки, путешествия, совершать дорогостоящие приобретения, вкладывать деньги в собственное развитие или получение новых эмоций. Деловая сфера приобретает огромное значение, поэтому не стоит лениться.
 
Водолей

У Водолеев начинается период повышенной активности. Астрологи считают, что эти люди могут изменить свою жизнь к лучшему, поменять судьбу. В этом им помогут три эффективные практики. Апогеем позитивной энергетики планет и звезд станет середина месяца. Примерно с 12 по 20 января Водолеям можно браться за любые дела и не бояться преград. В отношениях с людьми стоит избегать стереотипного мышления. В трудные минуты можно смело полагаться на интуицию.

Рыбы

Рыбам предстоит сосредоточиться на работе. Можно воспользоваться специальными заговорами на удачу, чтобы в делах всё получалось, но важнее просто настроиться на рабочий лад. Чем больше задач удастся решить Рыбам в январе, тем удачнее будет весь год. Не стоит копить обиды, старые вещи или другой негатив. Нужно помогать окружающим, но не жертвуя своими интересами.

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