Гороскоп на январь 2020 года

Первый месяц 2020 года для большинства из нас может стать далеко не самым благоприятным. С другой стороны, звезды и планеты будут достаточно созидательными для новых начинаний.
Избавиться от невезения помогут три магических способа и капелька веры в себя.
Овен
У Овнов высока вероятность встретить на своем пути приятного человека. Можно сфокусироваться на поисках второй половинки, но при этом лучше все равно проверять совместимость. Это поможет не разочароваться в начале любовного пути. На делах лучше не зацикливаться, фокусируясь только на обязанностях и на том, что нельзя откладывать в дальний ящик. Это время будет идеальным для покупок, подарков, развлечений.
Телец
Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Тельцам на начальных этапах 2020 года побольше общаться с искренними знаками Зодиака. Эти люди помогут добрым советом, окажут посильную психологическую поддержку в трудную минуту. Это не значит, что Тельцы в одиночку ничего не смогут сделать. Наоборот, у них будет много сил и энергии для преодоления любых препятствий на своем пути. Просто порой всем нам нужна поддержка.
Исполнение желаний — это не только физические действия. Очень важен психологический настрой. В январе звезды и планеты будут на стороне Близнецов, поэтому они могут воспользоваться специальными техниками исполнения желаний. После этого можно приступать к активным действиям в любой из сфер. Это будет крайне продуктивное время в работе, амурных делах, финансовом мире. Можно тратить и зарабатывать деньги, знакомиться с людьми.
Рак
Ракам стоит найти новые способы привлечения удачи и везения в свою жизнь, потому что в этом направлении звезды и планеты временно перестанут помогать людям этого знака. Астрологи рекомендуют принимать людей такими, какие они есть, не пытаясь их исправить. Особенно важным это будет в семейных отношениях, в дружбе, в любви. Что касается отношений с деньгами, то тут Ракам придется полностью довериться своей интуиции, которая будет очень сильной и поможет им решить любые неурядицы.
Лев
Львам стоит в январе пристально следить за своим здоровьем и заботиться о нем. Десять правил сильной энергетики и эмоционального здоровья помогут этим людям начать год успешно. Физическое здоровье будет не менее важным, поэтому понадобится больше двигаться, тщательнее следить за рационом и лучше высыпаться. Всё это позволит Львам справиться с любыми жизненными трудностями и проблемами в два счета.
Финансовая сфера жизни для Дев окажется одной из самых важных, поэтому именно на ней рекомендуются сфокусировать свое основное внимание. Семь полезных правил на каждый день помогут Девам преуспеть в этом направлении. Что касается любви и взаимоотношений, то тут астрологи рекомендуют не сторониться новых знакомств, встреч и веселых праздничных мероприятий.
Весы
Воплотить мечту в реальность Весам поможет сила мысли, уверенность, энтузиазм и мотивация. В работе, бизнесе и финансовой сфере людям этого знака Зодиака придется довериться здравому смыслу. В общении с людьми не стоит зацикливаться на неприятностях, жить обидами, раздражаться и ругаться, таить злобу. Январь будет очень динамичным месяцем для Весов, поэтому им лучше не браться за сложные дела, а сфокусироваться на чем-то понятном и простом.
Скорпион
Скорпионов могут ожидать самые разные дела. Многие из них окажутся крайне затратными в плане энергии и сил. Именно поэтому им стоит задуматься о том, как восстановить силы максимально быстро. Эксперты рекомендуют тратить их осторожнее. Для этого придется более тщательно планировать дела и фокусироваться на своих личных проблемах. Оказывать помощь окружающим можно ближе к концу месяца, если все свои дела будут решены в срок.
Стрелец
У Стрельцов ожидается повышение эмпатии. Из-за этого первый месяц 2020 года может оказаться весьма ярким, но не без трудностей. Стрельцы сумеют лучше чувствовать людей, но вместе с тем на них могут навалиться чужие проблемы и переживания. Придется делиться энергией и временем. Но и в этом будет нечто хорошее: окружающие захотят вернуть Стрельцам их доброту и внимание.
Козерог
У Водолеев начинается период повышенной активности. Астрологи считают, что эти люди могут изменить свою жизнь к лучшему, поменять судьбу. В этом им помогут три эффективные практики. Апогеем позитивной энергетики планет и звезд станет середина месяца. Примерно с 12 по 20 января Водолеям можно браться за любые дела и не бояться преград. В отношениях с людьми стоит избегать стереотипного мышления. В трудные минуты можно смело полагаться на интуицию.
Рыбы
Рыбам предстоит сосредоточиться на работе. Можно воспользоваться специальными заговорами на удачу, чтобы в делах всё получалось, но важнее просто настроиться на рабочий лад. Чем больше задач удастся решить Рыбам в январе, тем удачнее будет весь год. Не стоит копить обиды, старые вещи или другой негатив. Нужно помогать окружающим, но не жертвуя своими интересами.