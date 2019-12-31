Гороскоп на январь 2020 года

Избавиться от невезения помогут три магических способа и капелька веры в себя.

Овен

У Овнов высока вероятность встретить на своем пути приятного человека. Можно сфокусироваться на поисках второй половинки, но при этом лучше все равно проверять совместимость. Это поможет не разочароваться в начале любовного пути. На делах лучше не зацикливаться, фокусируясь только на обязанностях и на том, что нельзя откладывать в дальний ящик. Это время будет идеальным для покупок, подарков, развлечений.

Телец

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Тельцам на начальных этапах 2020 года побольше общаться с искренними знаками Зодиака. Эти люди помогут добрым советом, окажут посильную психологическую поддержку в трудную минуту. Это не значит, что Тельцы в одиночку ничего не смогут сделать. Наоборот, у них будет много сил и энергии для преодоления любых препятствий на своем пути. Просто порой всем нам нужна поддержка.

Близнецы

Исполнение желаний — это не только физические действия. Очень важен психологический настрой. В январе звезды и планеты будут на стороне Близнецов, поэтому они могут воспользоваться специальными техниками исполнения желаний. После этого можно приступать к активным действиям в любой из сфер. Это будет крайне продуктивное время в работе, амурных делах, финансовом мире. Можно тратить и зарабатывать деньги, знакомиться с людьми.

Рак

Ракам стоит найти новые способы привлечения удачи и везения в свою жизнь, потому что в этом направлении звезды и планеты временно перестанут помогать людям этого знака. Астрологи рекомендуют принимать людей такими, какие они есть, не пытаясь их исправить. Особенно важным это будет в семейных отношениях, в дружбе, в любви. Что касается отношений с деньгами, то тут Ракам придется полностью довериться своей интуиции, которая будет очень сильной и поможет им решить любые неурядицы.

Лев

Львам стоит в январе пристально следить за своим здоровьем и заботиться о нем. Десять правил сильной энергетики и эмоционального здоровья помогут этим людям начать год успешно. Физическое здоровье будет не менее важным, поэтому понадобится больше двигаться, тщательнее следить за рационом и лучше высыпаться. Всё это позволит Львам справиться с любыми жизненными трудностями и проблемами в два счета.

Дева

Финансовая сфера жизни для Дев окажется одной из самых важных, поэтому именно на ней рекомендуются сфокусировать свое основное внимание. Семь полезных правил на каждый день помогут Девам преуспеть в этом направлении. Что касается любви и взаимоотношений, то тут астрологи рекомендуют не сторониться новых знакомств, встреч и веселых праздничных мероприятий.

Весы