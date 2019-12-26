Видео ⟩ Неизвестные сожгли могилу Децла в Москве

Ирина Толмацкая, мать известного российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) разместила видео с Пятницкого кладбища в Москве, где захоронен ее сын. Она сняла на телефон последствия поджога могилы музыканта.

«Вот так вот кто-то решил сегодня поздравить меня с Рождеством. Сжег могилу моего сына. Кто эти люди — я не знаю. И зачем они это делают?» — недоумевает женщина.