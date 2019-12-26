Чт, 26.12.2019
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Нюша рассказала, почему решила назвать дочку Симбой

ФОТО: Скриншот с Instagram

Популярная певица Нюша рассказала Лайфу, почему решила назвать дочку необычным именем, и уточнила, что в свидетельстве о рождении написано именно Симба.

Считаю, что имя в первую очередь должно подчёркивать темперамент и характер ребёнка. Уже сейчас, учитывая её поведение, она очень гармонична со своим именем, 

— отметила артистка.

Нюша отметила, что мультики дочке смотреть рано, поэтому своего тёзку в "Короле льве" она пока не видела.

Также певица рассказала, что не строит каких-либо планов на будущее Симбы и будет поддерживать ее во всех начинаниях и проявлении собственных талантов.

Девочка растет активная, коммуникабельная, думаю, что её взаимосвязь с миром будет очень позитивной,

 — заключила Нюша.

Ранее Лайф рассказывал, что певица раскрыла имя дочери, которое показалось ее поклонникам странным.

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