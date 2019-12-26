Стыдитесь, господа! ⟩ Петросян резко отреагировал на эфир шоу «Пусть говорят»

Евгений Ваганович уточнил, что долгое время намеренно отказывался давать комментарии о переменах в своей жизни, но теперь его терпение лопнуло. Он объяснил, что в большей степени в программе о нем рассказывали люди, с которыми у него нет близких отношений и которые не посвящены в подробности его семьи. «Там находились три категории людей. Представленные как мои старые друзья, они действительно старые, но чаще всего не друзья, а скорее всего, маразматики (судя по тому, что они говорили). Случайные люди, экзальтированные дамочки мужского и женского рода, которые просто злобно, истерично болтали. Здесь же артистка кино Елена Проклова. От которой по каким-то причинам ушёл муж и которая в свете этих событий не может быть объективной», — заявил Петросян.