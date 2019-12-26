Стыдитесь, господа! ⟩ Петросян резко отреагировал на эфир шоу «Пусть говорят»

В эфире Первого канала ведущий и гости шоу обсудили проблемы в личной жизни Евгения Петросяна. Артист эмоционально высказался об этом выпуске передачи, пишет Cosmo.
Ведущий программы, Дмитрий Борисов, начал эфир с утверждения, что только сейчас приставы закончили полную опись полуторамиллиардного имущества юмориста. По словам шоумена, весь процесс занял полгода. Гости выпуска откровенно делились и подробностями личной жизни Евгения Вагановича — о сложном разводе с Еленой Степаненко, проблемах в отношениях с дочерью от первого брака и о его нежелании больше иметь детей.
Петросян не стал молчать и дал свою оценку скандальному шоу. Он заявил, что был вынужден посмотреть выпуск, чтобы сделать выводы о присутствующих гостях и их высказываниях в свой адрес. Юморист призвал поклонников не верить произнесенному в эфире, а авторам шоу пригрозил уголовной ответственностью за клевету.
Евгений Ваганович уточнил, что долгое время намеренно отказывался давать комментарии о переменах в своей жизни, но теперь его терпение лопнуло. Он объяснил, что в большей степени в программе о нем рассказывали люди, с которыми у него нет близких отношений и которые не посвящены в подробности его семьи. «Там находились три категории людей. Представленные как мои старые друзья, они действительно старые, но чаще всего не друзья, а скорее всего, маразматики (судя по тому, что они говорили). Случайные люди, экзальтированные дамочки мужского и женского рода, которые просто злобно, истерично болтали. Здесь же артистка кино Елена Проклова. От которой по каким-то причинам ушёл муж и которая в свете этих событий не может быть объективной», — заявил Петросян.
Он уточнил, что приставы вели свою работу всего три дня, а в их обязанности входит только опись имущества, но не его оценка. Звездный артист телеканала «Россия-1» пригрозил судом всем причастным к съемкам этого эфира.
«Стыдитесь, господа! С теми лицами, которые позволяют себе в прайм-тайм солидного канала навешивать ярлыки на незнакомых им людей, нужно разговаривать в суде. Статью о защите чести и достоинства никто не отменял», — подытожил он.