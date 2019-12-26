Горячо! ⟩ Елена Беркова в нижнем белье выложила сексуальные постельные фото

Откровенные кадры Елены Берковой восхитили фанатов. Бывшая участница «Дома-2» выложила в Instagram подборку фото в черном нижнем белье с кружевами. На них порнозвезда лежит в эротичных позах, со всех сторон демонстрируя аппетитные формы.

В большей части снимков Беркова акцентировала внимание зрителей на фигуре. Но пост она посвятила теме макияжа, пишет Пятый канал.

«Чтобы всегда хорошо выглядеть и просыпаться привлекательной, но не засыпать при этом в боевом раскрасе, в праздники не переживать за размазанную косметику — лучше вообще не краситься!» — написала Елена.

Эту проблему, по ее словам, она решила с помощью татуажа. Теперь девушка раздумывает над вариантом новой татуировки — хочет сделать яркую ореолу сосков, и спросила по этому поводу подписчиков. В комментариях ей сказали, что грудь лучше оставить в покое — с ней у Берковой все прекрасно. Поклонники похвалили и другие части тела звезды. Но нашлись и такие пользователи, кто указал на отрицательные перемены в Елене.

«На „Доме-2“ ты была такой красоточкой, секси, а сейчас постарела, но не в обиду. Как вижу, так и говорю», — отреагировал на фото пользователь.