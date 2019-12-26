Горячо! ⟩ Елена Беркова в нижнем белье выложила сексуальные постельные фото

Часть подписчиков осталась в восторге от снимков, другие же раскритиковали бывшую звезду «Дома-2», отметив не самые лучшие перемены в ее внешности.
Откровенные кадры Елены Берковой восхитили фанатов. Бывшая участница «Дома-2» выложила в Instagram подборку фото в черном нижнем белье с кружевами. На них порнозвезда лежит в эротичных позах, со всех сторон демонстрируя аппетитные формы.
В большей части снимков Беркова акцентировала внимание зрителей на фигуре. Но пост она посвятила теме макияжа, пишет Пятый канал.
«Чтобы всегда хорошо выглядеть и просыпаться привлекательной, но не засыпать при этом в боевом раскрасе, в праздники не переживать за размазанную косметику — лучше вообще не краситься!» — написала Елена.
Чтобы всегда хорошо выглядеть и просыпаться привлекательной, но не засыпать при этом в боевом раскрасе, в праздники не переживать за размазанную косметику - лучше вообще не краситься! Я решила эту проблему со студией @makeuptattoo_studio Думала никогда не сделаю татуаж, так как делала его в юности (лет 20 назад) и следующие 10 лет страдала от выходящей пятнами Татуировки, видимо, тогда были такие технологии. Но назрела необходимость – я тоже не люблю размазанную косметику)) Девчонки сильно удивили скоростью, безболезненностью, и качеством перманентной процедуры, а главное выглядит абсолютно натурально. Мужчина скорее всего даже не заметит изменений, одна моя подруга даже убедила своего мужа, что татуировка подводки на глазах – это её натуральная красота🤣, сказала что родилась с такой аномалией. Он поверил, представляете!)) Хотя я думаю, что он просто умный и очень её любит, позволяя притворяться, как ей захочется и подыгрывая в её играх - все довольны🤗 Теперь подумываю над вариантом новой татуировки - сделать яркую ореолу сосков, что вы об этом думаете? Интересно мнение как мужчин, так и женщин - как считаете это сексуально, может кто-нибудь пробовал? #беркова #дом2 #порно #страсть #Любовь #тв #соблазнение #голые #красивые #бузова #перманент #всегда #татуаж
Эту проблему, по ее словам, она решила с помощью татуажа. Теперь девушка раздумывает над вариантом новой татуировки — хочет сделать яркую ореолу сосков, и спросила по этому поводу подписчиков. В комментариях ей сказали, что грудь лучше оставить в покое — с ней у Берковой все прекрасно. Поклонники похвалили и другие части тела звезды. Но нашлись и такие пользователи, кто указал на отрицательные перемены в Елене.
«На „Доме-2“ ты была такой красоточкой, секси, а сейчас постарела, но не в обиду. Как вижу, так и говорю», — отреагировал на фото пользователь.
Другие фолловеры остались противоположного мнения и положительно оценили любимицу на фотографиях.