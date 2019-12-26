В роддом она ехала одна ⟩ В Сети появилось малоизвестное интервью бывшей жены Путина

»Автор канала «Яндекс.Дзен» «Все о звездах» обнаружил малоизвестное интервью Людмилы Путиной, сделанное в 2002 году. В нем Людмила Путина откровенно рассказала о том, что людям, в частности, не нужно питать иллюзий относительно мужчин в политике и вообще мужчин, занимающихся созданием собственной карьеры.

По словам Людмилы, когда она познакомилась с Владимиром Путиным, никто в паре не был окрылен чувством влюбленности. Они долго друг к другу притирались, и, как оказалось, инициатором этих притирок выступал именно Путин. Так, на одном из них первых свиданий Путин долго испытывал Людмилу и ее терпение. Например, ей приходилось ждать его по несколько часов в метро, где они договорились встретиться.

«Через полтора часа вообще не испытываешь никаких эмоций», - призналась Людмила, добавив, что это повторялось раз за разом. Однажды теперь уже бывшая первая леди страны пришла вместе с Владимиром Путиным на вечеринку и позволила себе там веселиться и смеяться, что не понравилось избраннику. Тогда он заявил, что хочет разорвать отношения, потому что женщина, которая находится рядом с ним, должна быть кроткой и скромной. Но в итоге Путин дал Людмиле еще один шанс.

Когда он сделал девушке предложение, жизнь Людмилы сильно поменялась. Затем родились дети, а Путин много работал. Тогда еще будущей первой леди приходилось выполнять всю работу по дому, и ей никто не помогал, а когда она была беременна, то одна поехала в роддом на такси.

В какой-то момент она стала идеальной супругой практически без свободного времени. Пара мало времени проводила вместе: Людмила работала по дому, преподавала в институте, воспитывала детей. Отдушиной для нее стали поездки на дачу, но даже тогда к ним в гости приходило большое количество людей. «Для меня такие визиты были связаны с кухней», - вспоминает она.