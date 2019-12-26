Модили рядом не стояли ⟩ Фото трех дочерей Кузьмина восхитили Сеть

Напомним, что от артиста родилось четыре дочери и два сына, причем в разных браках. При этом на праздники он собирает своих детей вместе. В преддверии Нового года музыкант опубликовал в соцсетях снимок, на котором он запечатлен в компании своих троих дочерей.