Модили рядом не стояли ⟩ Фото трех дочерей Кузьмина восхитили Сеть

Известный российский музыкант и бывший избранник певицы Аллы Пугачевой Владимир Кузьмин показал в своем Instagram фото своих дочерей, пишет Topnews.
Напомним, что от артиста родилось четыре дочери и два сына, причем в разных браках. При этом на праздники он собирает своих детей вместе. В преддверии Нового года музыкант опубликовал в соцсетях снимок, на котором он запечатлен в компании своих троих дочерей.
«Мои красотки) Скоро все опять соберёмся! А с кем вы отмечаете Новый Год?» - спросил он.
Комментаторы бурно отреагировали на трогательное семейное фото и принялись поздравлять певца и его семью с наступающими праздниками.