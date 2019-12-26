Чт, 26.12.2019
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Модили рядом не стояли ⟩ Фото трех дочерей Кузьмина восхитили Сеть

Владимир Кузьмин

ФОТО: Vladimir Vyatkin/RIA Novosti

Известный российский музыкант и бывший избранник певицы Аллы Пугачевой Владимир Кузьмин показал в своем Instagram фото своих дочерей, пишет Topnews.

Напомним, что от артиста родилось четыре дочери и два сына, причем в разных браках. При этом на праздники он собирает своих детей вместе. В преддверии Нового года музыкант опубликовал в соцсетях снимок, на котором он запечатлен в компании своих троих дочерей.

«Мои красотки) Скоро все опять соберёмся! А с кем вы отмечаете Новый Год?» - спросил он.

Комментаторы бурно отреагировали на трогательное семейное фото и принялись поздравлять певца и его семью с наступающими праздниками.

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