Чт, 26.12.2019
Самая грустная галерея: эти милые кошки и собаки так и не нашли в канун Рождества своих хозяев СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Испугалась и заплакала: девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз

ФОТО: Shutterstock

Кэти Макбрайд Ньюман из американского штата Джорджия купила и поставила у себя дома трехметровую рождественскую елку.

Женщина вместе со своей 10-летней дочерью украсила дерево, а через неделю девочка обнаружила на елке живую сову.

Мама, это украшение меня напугало,

– сказал ребенок и расплакался, пишет издание The Independent.

Американцы открыли все окна и двери в гостиной, где стоит рождественское дерево, для того, чтобы сова вылетела. Однако птица не захотела покидать насиженное место. Тогда Макбрайд Ньюман позвонили в центр охраны природы и попросили помочь отправить сову в естественную среду обитания. Специалисты сняли птицу с дерева, посадили ее в специальную коробку-переноску и выпустили на волю.

This photo provided by Billy Newman 

ФОТО: Billy Newman/AP

НАВЕРХ