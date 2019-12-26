ФОТО ⟩ Испугалась и заплакала: девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз

Американцы открыли все окна и двери в гостиной, где стоит рождественское дерево, для того, чтобы сова вылетела. Однако птица не захотела покидать насиженное место. Тогда Макбрайд Ньюман позвонили в центр охраны природы и попросили помочь отправить сову в естественную среду обитания. Специалисты сняли птицу с дерева, посадили ее в специальную коробку-переноску и выпустили на волю.