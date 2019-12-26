Смотреть всем! ⟩ Поездатый Новый год, или как Настя Ивлеева опозорилась перед Пугачевой

«Смотрите веселый легкий новогодний фильм!» - написала артистка. По сюжету, Ивлеева с елкой в руках садится в последнюю в уходящем году электричку до Москвы. Там она встречается с Максимом Галкиным, который теряет память, и украинским рэпером Киевстонером.

Компания отправляется в замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь в Подмосковье и собирается там встречать Новый год. В замке Ивлеева встречает Игоря Николаева и его жену Юлию Проскурякову, а также Гарика Харламова и Александра Ревву с женой.

Блогера настолько шокирует встреча с Пугачевой, что она начинает вести себя очень глупо, например, неловко кланяется Примадонне, а затем пытается избавиться от жвачки во рту. В этот момент Пугачева пожала Ивлеевой руку Ивлеевой и не упустила возможности ее подколоть. «Ну что, наелась?» - спросила Пугачева.

Однако оказалось, что этот курьезный момент был задуман по сценарию.

Своими впечатлениями от съемок у себя в Instagram поделился и Максим Галкин.

«Получился классный, веселый, местами безбашенный, художественный и документальный, экстремальный и очень домашний, юморной, легкий фильм. Размах съемок — голливудский, концентрация талантливых звезд на метр пленки зашкаливает. Атмосфера такая: жесть и милота в одном флаконе!» - написал юморист в своем микроблоге.

Фильм, Едва появившись на Youtube-канале Насти Ивлеевой, сразу попал на первое место в тренды сервиса, собрав за несколько часов почти два миллиона просмотров.