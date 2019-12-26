Чт, 26.12.2019
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ВДВОЕ СТАРШЕ ⟩ 22-летняя певица из Тарту показала фото с 47-летним эстонским миллионером

Elisa Kolk

ФОТО: Instagram/ Elisa Kolk

22-летняя тартуская певица Элиза Колк недавно сообщила в социальных сетях, что она и ее возлюблюенный — 47-летний бизнесмен Индрек Рахумаа — решились на серьезный шаг и готовятся впервые провести вместе Рождество.

До этого Элиза посетила передачу «Õhtu!» на Kanal 2, в эфире которой ее также расспросили о личной жизни. Певица правда не решилась на какие-то откровения, отметила только, что свои отношения она обсуждать не хочет, однако призналась, что сейчас она очень счастлива. 

В Instagram девушка сообщила, что переехала в США к эстонскому бизнесмену, который старше ее на 25 лет. Индрек Рахумаа — миллионер, бизнесмен и инвестор из Эстонии, который довольно серьезно пострадал от экономического кризиса в 2007 году и погрузился в огромные долги, но успел восстановить свое состояние и даже его приумножить.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @elysa.official

В Instagram Stories Элиза поделилась коллажем из двух снимков, на которых она запечатлена в объятиях Индрека Рахумаа. Пара решила встретить Рождество в Стокгольме. 

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