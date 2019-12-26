ХОЛОДНО СМОТРЕТЬ ⟩ 1200 человек: жители Уэльса разделись до купальников и отправились плавать

В Великобритании стартовали традиционные рождественские заплывы. Тысячи людей собрались в Порткоуле в Уэльсе на традиционное Рождественское плавание, передает news.am со ссылкой на AP.
Ожидается, что около 1200 человек примут участие в заплыве, а около 5000 зрителей поддержат их...
Рождественские купания проходили по всей Великобритании, в том числе в заливе короля Эдуарда.
В Лондоне прошел ежегодный рождественский заплыв на кубок Питера Пэна. Он я проходит в Гайд-парке и проводится каждый год с 1864 года.