Чт, 26.12.2019
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ХОЛОДНО СМОТРЕТЬ ⟩ 1200 человек: жители Уэльса разделись до купальников и отправились плавать

В Великобритании стартовали традиционные рождественские заплывы.  Тысячи людей собрались в Порткоуле в Уэльсе на традиционное Рождественское плавание, передает news.am со ссылкой на AP.

Ожидается, что около 1200 человек примут участие в заплыве, а около  5000 зрителей поддержат их...

Рождественские купания проходили по всей Великобритании, в том числе в заливе короля Эдуарда.

В Лондоне  прошел ежегодный рождественский заплыв на кубок Питера Пэна. Он я проходит в Гайд-парке и проводится каждый год с 1864 года.

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