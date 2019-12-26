Появилось фото мужа Пелагеи с предполагаемой любовницей

Поклонники Ивана Телегина и Пелагеи подозревают, что в их отношениях появились проблемы. Недавно на странице 27-летнего Ивана появилась фотография с женой, которую он подписал: «Воссоединение». Однако теперь этой фотографии у него нет.

Многие посчитали, что Пелагея и Телегин сильно поссорились, но потом уладили все спорные моменты и вновь счастливы. Но в Instagram Телегина больше нет фотографий с женой. Правда, певица на него пока подписана.

На новых кадрах, оказавшихся в Интернете, спортсмен сидит рядом с девушкой, внешне похожей на его жену, на каком-то светском мероприятии. Вероятно, Ивану нравятся блондинки.

Иван и Пелагея женаты с 2017 года. До этого Телегин уже состоял в отношениях с женщиной Евгенией, которая родила ему сына. В 2016-м певицу активно называли разлучницей, хотя сам хоккеист утверждал, что ушел от матери наследника до романа с Пелагеей.