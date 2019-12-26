Пелагея разводится после измены мужа

Хоккеиста застукали вместе с незнакомой девушкой. Иван Телегин женат на певице Пелагее, и у них растет дочь Таисия. Но недавно супруги перестали публиковать совместные кадры, пишет «Стархит».

Поклонники Ивана Телегина и Пелагеи подозревают, что в их отношениях появились проблемы. Недавно на странице 27-летнего Ивана появилась фотография с женой, которую он подписал: «Воссоединение». Однако теперь этой фотографии у него нет.

На новых кадрах, оказавшихся в Интернете, спортсмен сидит рядом с девушкой, внешне похожей на его жену, на каком-то светском мероприятии. Вероятно, Ивану нравятся блондинки.

О разводе объявила сама наставница «Голоса» в микроблоге. «Друзья, так как по Сети пошли вбросы, о том что «кто-то что-то видел» и так далее по просьбе Поли делаем здесь для вас заявление: «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась», — призналась Пелагея.

Она также отметила, что расставание произошло на дружеской ноте, ради маленькой дочери. «Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра», — заключила артистка.

Иван и Пелагея женаты с 2017 года. До этого Телегин уже состоял в отношениях с женщиной Евгенией, которая родила ему сына. В 2016-м певицу активно называли разлучницей, хотя сам хоккеист утверждал, что ушел от матери наследника до романа с Пелагеей.