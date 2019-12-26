БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА ⟩ Рождественские праздники стали настоящем испытанием для семьи эстонской телеведущей

Бывшая телеведущая Кармен Притсон сообщила в социальных сетях о том, что в этом году Рождество в ее семье прошло не так, как раньше... Накануне праздников ее сын и бабушка попали в больницу.
Притсон опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала о том, что ее семье пришлось пережить.
20 декабря в больницу положили мою бабушку. Ее состояние было критическим и от самого худшего ее спасло настоящее чудо,
— рассказала Притсон и добавила, что тем «чудом» были дети ее бабушки, которые неожиданно решили ее навестить.
А всего через два дня после этого заболел сын телеведущей. У него неожиданно началось сильное кровотечение.
К счастью, праздновать Рождество в больнице телеведущей и ее близким не пришлось. 23 декабря ее сына выписали.
Дома нашего Роби уже ждали бабушка, дедушка и свежеиспеченные имбирные печенья! А вечером 24 декабря за дверью вдруг возник Рождественский дед с посланием для Роберта. В этом году, согласно записке, Роберту предстоит быть его представителем.
Я считаю, что для всей нашей семьи это было испытаем, чтобы проверить, насколько хорошо мы умеем держать себя в руках в кризисных ситуациях и ценить друг друга. Это была наша рождественская история, полная надежд!