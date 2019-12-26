Чт, 26.12.2019
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БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА ⟩ Рождественские праздники стали настоящем испытанием для семьи эстонской телеведущей

Endise telereporteri Carmen Pritsoni poeg Robert sattus enne jõule ootamatult haiglasse.

ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Бывшая телеведущая Кармен Притсон сообщила в социальных сетях о том, что в этом году Рождество в ее семье прошло не так, как раньше... Накануне праздников ее сын и бабушка попали в больницу. 

Притсон опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала о том, что ее семье пришлось пережить. 

20 декабря в больницу положили мою бабушку. Ее состояние было критическим и от самого худшего ее спасло настоящее чудо, 

— рассказала Притсон и добавила, что тем «чудом» были дети ее бабушки, которые неожиданно решили ее навестить. 

А всего через два дня после этого заболел сын телеведущей. У него неожиданно началось сильное кровотечение. 

К счастью, праздновать Рождество в больнице телеведущей и ее близким не пришлось. 23 декабря ее сына выписали. 

Дома нашего Роби уже ждали бабушка, дедушка и свежеиспеченные имбирные печенья! А вечером 24 декабря за дверью вдруг возник Рождественский дед с посланием для Роберта. В этом году, согласно записке, Роберту предстоит быть его представителем. 

Я считаю, что для всей нашей семьи это было испытаем, чтобы проверить, насколько хорошо мы умеем держать себя в руках в кризисных ситуациях и ценить друг друга. Это была наша рождественская история, полная надежд!

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