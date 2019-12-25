Мэрилин Керро объяснила, почему в год Белой Крысы нельзя дарить грызунов

Свое мнение по этому поводу она выразила на личной страничке в Instagram, передает «Экспресс-Новости».

Мэрилин Керро, ставшая известной после участия в «Битве экстрасенсов», убеждена, что не стоит преподносить в качестве новогоднего подарка живой символ грядущего года – мышек или крысят. А такие мысли наверняка уже появились у многих, кто приступил к подготовке к главному зимнему празднику. Но ясновидящая считает, что это далеко не лучшая идея, хотя сама она очень любит животных и испытывает слабость к домашним питомцам.

Тем не менее, полагает Мэрилин, вряд ли тот, кому предназначается подобный подарок, будет ему рад, особенно если человек об этом не просил и вообще равнодушен к братьям нашим меньшим.

Экстрасенс придерживается позиции, что это совершенно неуместно и даже рискованно еще и с точки зрения благополучного будущего грызунов. Ведь судьба маленьких питомцев может сложиться печально, учитывая, что потенциальные хозяева, мягко говоря, не рассчитывали ухаживать за ними. Нет никакой гарантии в том, что «забава» со временем не надоест и не окажется выброшенной на улицу.

Это живые существа, которые хотят иметь настоящих хозяев, для которых они не будут сюрпризом на праздник, а будут долгожданными друзьями, выбранными осознанно, а не свалившимся, как «снег на голову»,

– резюмирует Керро.