ВЫ ТАМ БЫВАЛИ? ⟩ «Эти стены помнят даже самое страшное». Рижские ночные клубы 90-х и нулевых

Времена вечеринок в Nautilus и зажигательных танцев в Roxy давно прошли... Это мы сейчас про Ригу, в которой по несколько раз бывал каждый из нас. Помните ли вы эти заведения? Давайте посмотрим в эксклюзивном материале Русского TVNET.