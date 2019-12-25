ВЫ ТАМ БЫВАЛИ? ⟩ «Эти стены помнят даже самое страшное». Рижские ночные клубы 90-х и нулевых

Времена вечеринок в Nautilus и зажигательных танцев в Roxy давно прошли... Это мы сейчас про Ригу, в которой по несколько раз бывал каждый из нас. Помните ли вы эти заведения? Давайте посмотрим в эксклюзивном материале Русского TVNET.
Однако многие рижане и гости города до сих пор с ностальгией вспоминают, как распивали горячительные напитки из пластиковых стаканов недалеко от входа в ночные заведения и пытались попасть на танцпол, демонстрируя строгим охранникам ученические с подправленным с помощью лезвия годом рождения.
TVNET вспоминает о ночных клубах, где 10-15-20 лет назад зажигали все рижские тусовщики, а стены этих заведений могли бы рассказать истории, о которых некоторые, возможно, предпочли бы забыть!
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