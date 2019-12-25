Фото: Анна Седокова и Янис Тимма посетили приют для животных

Мы приглашали всех к нам приехать и знакомиться с собаками. Гостей было много. Анна Седокова тоже приезжала. Привезли много подарков, кормов,

- цитирует издание «Подмосковье сегодня» управляющую приютом Марию Серегину.

Анна Седокова на своей Instagram-странице подчеркнула, что приют для них уже стал родным.

Везем подарки от нас и моих друзей. Они вместо цветов на мой день рождения приносили конвертики с деньгами, на которые мы сделали уже много хороших дел!

Певица призвала своих подписчиков тоже отправиться в приют на смотрины.

Приезжайте в гости. Погладить или погулять. Ведь скоро Новый год и вдруг случится чудо,

— подытожила она.

Руководитель приюта рассказала журналистам, что Анна не первая звезда, кто гостил у них.

«К нам уже приезжали Григорий Лепс и Леван Горозия», - рассказала она.

Напомним, сейчас у исполнительницы две собаки - йоркширский терьер по имени Булгаков (Булка) и представительница породы сиба ину Мара (Маруся).

Певица подчеркнула, что Маруся добрейшая собака и ни разу не укусила никого из детей. Она добрейшее и милейшее существо - спит и есть вместе с детьми, а маленький Гектор выходит гулять сразу с двумя собаками на поводке.

На шоу «Привет, Андрей!» Анна также упомянула, что у ее возлюбленного Яниса Тиммы сейчас поврежден локоть и он лечит травму. Маруся его очень жалеет и часто ложится к нему, демонстрируя заботу и нежность.