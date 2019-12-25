А ЧТО ВИДИШЬ ТЫ ⟩ Видео с парнем на качелях создало иллюзию, рассорившую весь Twitter

В Сети стало вирусным видео, на котором парень качается на качелях на фоне здания. Только в Twitter его посмотрело около 16 миллионов человек, а обсуждение растянулось на 9 тысяч комментариев. Зрители никак не могли понять, парень повернут лицом к камере или к дому.

При этом многие были твёрдо уверены, что парень качается лицом к автору ролика. А противоположную точку зрения считали шуткой и троллингом. Но их оппоненты вооружились фотошопом и пошли доказывать обратное. И некоторых даже переубедили.

Однако автор ролика американец Эрик Таппер развеял сомнения зрителей, пишет Buzzfeed. По его словам, ещё в феврале он катался с друзьями на сноуборде в Анкоридже, Аляска. И их сильно поразил парень на качелях. Приятели сняли его на видео и потом подошли ближе, чтобы узнать правду. Эрик выложил ролик в Twitter и написал в комментариях, что все же парень качался лицом к камере. А спустя почти год перезалил видео в Tiktok и оно стало вирусным.