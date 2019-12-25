ГОРОСКОП ⟩ Долги, ошибки, бонусы. Как правильно завершить 2019 год разным знакам Зодиака

Казалось бы, совсем недавно бой курантов оповестил нас о начале 2019 года. А уже как-то незаметно наступил его последний месяц. Значит, впереди новые надежды, мечты и планы. Чем удивит, как порадует нас год Белой Металлической Крысы, мы узнаем со временем сами. Но, чтобы он сложился действительно удачно, всем знакам зодиака уже сейчас нужно доделать то, что они откладывали на потом.