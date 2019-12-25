ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Мы чуть со стула на упали, когда увидели наряд Киркорова на премьере фильма Бондарчкука в Москве

В одном из интервью артист рассказал, что образы для него подбирают профессиональные стилисты практически по щелчку пальцев. Он лишь говорит, сколько и каких светских мероприятий планируется в ближайшие сутки и всё готово. Артисту остается лишь надеть то, что для него выбрали. Но не всегда образы поп-короля получаются одинаково красивыми, иногда они поражают и даже ужасают поклонников. Киркоров неоднократно говорил, что 1 наряд только для одного выхода в свет. Надел, вышел и выкинул.