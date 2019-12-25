Ср, 25.12.2019
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ВМЕСТО ОТКРОВЕННЫХ ФОТО ⟩ Певица Грете Клейн показала, каким должен быть правильный рождественский снимок

Grete Klein. 2014.

ФОТО: Sander Ilvest

30-летняя эстонская певица Грете Клейн опубликовала в Instagram первый совместный кадр, на котором были запечатлены все члены ее семьи. 

Певица, которая этой весной впервые стала матерью, родив дочь Саару, поделилась снимком и подписала его словами: 

Мои ❤️❤️

На фото Клейн позирует с дочерью и возлюбленным Эгро Кулдом (43), с которым они обручились 24 декабря прошлого года - то есть ровно год назад. Это первое фото в Instagram певицы, на котором собралась вся ее молодая семья. Подписчики не прошли мимо такого милого кадра и поздравили любимицу с праздниками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minu❤️❤️

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24.12.2018 - igavesti❤️ #love #engaged

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