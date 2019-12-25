ВМЕСТО ОТКРОВЕННЫХ ФОТО ⟩ Певица Грете Клейн показала, каким должен быть правильный рождественский снимок

30-летняя эстонская певица Грете Клейн опубликовала в Instagram первый совместный кадр, на котором были запечатлены все члены ее семьи.
Певица, которая этой весной впервые стала матерью, родив дочь Саару, поделилась снимком и подписала его словами:
Мои ❤️❤️
На фото Клейн позирует с дочерью и возлюбленным Эгро Кулдом (43), с которым они обручились 24 декабря прошлого года - то есть ровно год назад. Это первое фото в Instagram певицы, на котором собралась вся ее молодая семья. Подписчики не прошли мимо такого милого кадра и поздравили любимицу с праздниками.