Кровавое Рождество: в возрасте 24 лет застрелен известный рэпер

Канадский рэпер Bvlly был убит во время стрельбы в провинции Онтарио, сообщает Mirror. 24-летний музыкант был застрелен во вторник утром, 24 декабря и скончался на месте происшествия, передает Пятый канал.

По данным местной прессы, очевидцы вызвали полицейских в один из домов в городе Ошава около трех утра. Правоохранители зафиксировали, что рэпер получил множественные огнестрельные ранения и скончался на месте происшествия.

Один из соседей утверждает, что слышал около семи выстрелов.