Павел Глоба и Василиса Володина назвали трех купсидов, чья жизнь кардинально изменится в 2020 году

Купсид Телец – Близнецы (17 – 23 мая)

По словам астрологов, этот купсид находится рядом с созвездием Ориона и мало того, что принимает на себя все качества Тельца и Близнецов, получает целую связку архетипов созвездия Охотник. Поэтому перед купсидом открыто много дорог и масса возможностей для самореализации, но между тем обостряется проблема выбора. Но все это окупается коммуникабельностью и эмоциональностью Близнецов вкупе с расчетом и практичностью Тельцов. Павел Глоба прогнозирует этому купсиду уже с начала 2020 года продвижение по карьерной лестнице и, как следствие, улучшение финансового положения. Звездная карта благоволит купсиду на любые начинания, единственно, чего стоит избегать – поспешных решений.

Василиса Володина добавила успех в личной жизни. У одиноких представителей этого купсида с начала февраля наступает благоприятный период для создания семьи. Супружеским парам, тем более, если оба партнера по счастливой случайности оказались купсидами, стоит побольше уделять времени друг другу. Будет полезно съездить за город или просто совершать совместные прогулки. Так можно будет усилить взаимное притяжение и восстановить нормальный энергообмен. В остальном ждет успех, вполне возможно, в середине года появится шанс стать родителями.

Купсид Дева – Весы (19-25 сентября)

Этот купсид граничит с созвездием Волопас и частично находится под его влиянием. По словам астрологов, у представителей этого купсида хорошо развито чувство долга и ответственности, поэтому им во всем сопутствует удача. Павел Глоба уточнил, в 2020 году знаки этого купсида будут купаться в счастье. Им удастся завершить все намеченные дела и преуспеть в бизнесе. Этому будет способствовать их уравновешенность и спокойствие характера личности. Единственно, чего стоит им остерегаться, - это требование от окружающих слишком многого. Держите себя в рамках, и ваше терпение вернется вам сторицей.

Василиса Володина смогла прочитать по звездной карте, что этот купсид в середине 2020 года может рассчитывать на возвращение конфетно-букетного периода. Это будет способствовать обновлению жизненной энергии, которая будет материализоваться на достижении высоких целей. Одинокие представители купсида Дева-Весы, наконец, будут услышаны звездами и встретят свою вторую половинку. Главное - не спугнуть удачу и не торопить события.

Купсид Овен – Телец (16-22 апреля)

Граница этого купсида проходит рядом с созвездием Кит. По своей природе представители этого купсида - личности, склонные к достижению превосходства, между тем они не упускают возможности контролировать все, что вокруг них творится. Павел Глоба прогнозирует, во второй половине января у знаков этого купсида внезапно откроется пробуждение способности к «добыванию» денег. В связи с этим финансовые дела пойдут в гору, что положительно скажется на здоровье и достижении поставленных целей в жизни.