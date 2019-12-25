Озвучены предсказания Ванги на 2020 год, которые будут сбываться одно за другим

Относительно 2020 года Ванга также рассказала много интересного. 2020 год, по ее мнению, должен стать судьбоносным для многих государств. Это не просто начало нового десятилетия. Это начало новой жизни. Разумеется, нас ждут некоторые неурядицы, потому что это високосный год, но в целом ясновидящая говорила о предстоящем времени с хорошей стороны, пишет Esotericblog.ru.

Что будет с миром в 2020 году

Первое, на что обратила свое внимание популярная прорицательница, когда говорила о 2020 году, — это проблемы природного характера. Взаимоотношения между государствами и нациями сами собой укрепятся, когда люди узрят ярость и гнев природы.

К сожалению, точного прогноза относительно изменений в этом направлении она не дала, сказав лишь, что мир встанет у перепутья. Придется делать выбор, который раз и навсегда изменит историю. Учитывая все возрастающие проблемы с климатом и загрязнением среды, такое мнение ясновидящей можно считать вполне разумным.

Еще в начале девяностых годов предыдущего столетия Ванга говорила, что к 2020 году человечество поймет, что оно делает не так и почему. В этом году всем нам необходимо понять, в чем была наша ошибка.

Что касается новых войн и завершения старых, то в этом направлении Ванга почти никаких прогнозов не давала. Они лишь отметила, что мир будет невозможен без желания с обеих сторон. Это будет год, когда людям нужно сначала победить во внутренней войне с самими собой, со своими страхами и предрассудками.

Что ожидает Россию в 2020 году

Болгарская прорицательница очень любила Россию, поэтому часто говорила о ней. В 2020 году она видела жизнь русских людей непростой, но счастливой. Это год, когда в русских людях должна появиться сплоченность. Россия многонациональная, поэтому нельзя допускать крушения дружбы внутри страны. Весь мир может быть против России, и она это выдержит. Но во время и после 2020 года нельзя, чтобы брат шел против брата.

Ванга также видела яркое палящее Солнце в своих видениях. Она говорила, что чувствует жар на своих руках, глядя на Россию. Возможно, что в 2020 году Россию ожидает очень знойное и засушливое лето.