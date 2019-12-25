Это видео можно смотреть бесконечно: как в Таллинн везут отремонтированный поезд Elron Берта
Поезд Elron Берта, столкнувшийся 20 февраля 2018 года на переезде Кулна с грузовиком, в начале декабря вернулся в Эстонию и уже продолжил обслуживать пассажиров.
Из-за аварии поезд частично сошел с рельсов, он был отправлен на ремонт в Минск. В ходе различных экспертиз выяснилось, что конструкция поезда не пострадала и его можно восстановить, пишет Rus.ERR.ee.
"Ремонт был масштабный: отремонтировали каркас и ходовую часть. Поврежденные вагоны пришлось разобрать, заменить боковую стенку головного вагона, автоматическое сцепление и детали ходовой части", – рассказал глава технического отдела Elron Марк Пакин.
Ремонт поезда занял полтора года и обошелся в 2,34 миллиона евро.
Смотрите видео того, как его везли назад в Эстонию!