Смотри, как круто справляет первое Рождество в роли отца эстонская суперзвезда Танель Падар

Музыкант Танель Падар (39) впервые отмечает Рождество в роли отца. В Рождественский сочельник певец поделился с поклонниками фотографией своей возлюбленной Лаурен Вилльманн, маленькой дочкой Линдой и Дедом Морозом!
Падар и Вилльманн стали родителями, как и певица Геттер Яани, в этом году. Дочь Линда накануне Рождества сияет в красном платье. На фоне также елка, которая роскошно украшена. Артист рассказал, что мешок Деда Мороза уже опустошен.
«Счастливого Рождества и от Падаров!» - написал музыкант.