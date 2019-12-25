Смотри, как круто справляет первое Рождество в роли отца эстонская суперзвезда Танель Падар

Падар и Вилльманн стали родителями, как и певица Геттер Яани, в этом году. Дочь Линда накануне Рождества сияет в красном платье. На фоне также елка, которая роскошно украшена. Артист рассказал, что мешок Деда Мороза уже опустошен.