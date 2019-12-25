Ср, 25.12.2019
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Смотри, как круто справляет первое Рождество в роли отца эстонская суперзвезда Танель Падар

Tanel Padar.

ФОТО: Eero Vabamägi

Музыкант Танель Падар (39) впервые отмечает Рождество в роли отца. В Рождественский сочельник певец поделился с поклонниками фотографией своей возлюбленной Лаурен Вилльманн, маленькой дочкой Линдой и Дедом Морозом! 

Падар и Вилльманн стали родителями, как и певица Геттер Яани, в этом году. Дочь Линда накануне Рождества сияет в красном платье. На фоне также елка, которая роскошно украшена. Артист рассказал, что мешок Деда Мороза уже опустошен. 

«Счастливого Рождества и от Падаров!» - написал музыкант. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Häid jõule Padaritelt!

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ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @tanelpadar

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