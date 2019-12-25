ФОТО ⟩ Красотка на баскетбольном матче с трудом удержала выпрыгивающий из декольте бюст

Холли собирается замуж за своего бойфренда — профессионального азартного игрока Вегаса Дейва (которому, кстати, не так давно запретили находиться в Лас-Вегасе), пишет Wmj.ru.

На днях папарацци засняли пару в Лос-Анджелесе на баскетбольном матче между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». По своему обыкновению, спортсменка была в откровенном наряде, однако долго находиться в нем звезде было неудобно — роскошный бюст то и дело приходилось ловить руками.

ФОТО: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com

Однако, похоже, избранника уже не поражают выдающиеся формы звезды — пока она боролась с корсетом, Вегас Дейв увлеченно рассматривал что-то в телефоне.

Бывшая ведущая программ о гольфе на Fox Sports и ее азартный бойфренд «помолвились» в Мексике несколько дней назад. О решении пожениться Холли Сондерс рассказала у себя в Instagram, опубликовав снимок, сделанный во время романтического момента, и показав роскошное обручальное кольцо. Брак для нее будет вторым — Холли развелась с экс-ведущим Golf Channel Эриком Куселиасом в 2016 году, а после встречалась с тренером клуба Arizona Cardinals Клиффом Кингсбери.