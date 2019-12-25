У вас есть такой? Названы самые популярные смартфоны в мире

Лидером рейтинга стал iPhone XR от компании Apple. Ему принадлежит порядка 3% рынка смартфонов. А серебро и бронза достались Samsung Galaxy A10 и A50 соответственно. Помимо них в топ-5 вошли Oppo A9 и iPhone 11. В десятку также попали Oppo A5s, Samsung Galaxy A20, Oppo A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.