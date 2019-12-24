СМОТРИМ ЕЩЕ РАЗ! ⟩ Ужасы на Лаагна-теэ: официальный трейлер к фильму Нолана на этой неделе взорвал интернет

Официальное название картины на английском языке - TENET, переводчики всего мира уже несколько раз меняли русскую версию названия. Некоторые СМИ вовсе оставляли слово TENET, кто-то описывал этот боевик как «Догму». Но теперь, кажется, переводчики остепенились и везде единодушно используется название «Довод». Официально трейлер увидели лишь 19 числа, но кто-то слил ролик в Сеть за несколько дней до этого. Сейчас версия на английском языке собрала уже более 11 миллионов просмотров, а русская - до миллиона не дотянула.

Как рассказал Кристофер Нолан в интервью изданию Entertainment Weekly, «Довод» стал смешением разных жанров, на которое режиссер пошел ради создания захватывающего и свежего кино. «Этот фильм точно станет самым масштабным на международном уровне. Мы снимали в семи странах, повсюду, с самым выдающимся кастом и внушительными декорациями. Вне сомнений, это мой самый амбициозный проект», - сказал режиссер, пишет Rus.err.ee.

Судя по трейлеру, главного героя после участия в операции по освобождению заложников забирают в тайную организацию, сталкивающуюся со сверхъестественным. С помощью манипуляций со временем члены этой организации планируют остановить Третью мировую войну.

«Довод» выйдет в прокат в середине июля 2020 года. Пролог фильма показали 19 декабря 2019 года перед кинопоказами в залах IMAX.

Съемки фильма проходили в семи странах, включая Великобританию, Индию, Италию и Эстонию и ради искусства в Таллинне перекрывали главную дорожную артерию города - Лаагна-теэ.