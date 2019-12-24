ОТНОШЕНИЯ СТРАН ВСЁ ХУЖЕ? ⟩ Лукашенко предложил России войти в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему Россия не может войти в состав его страны, и в шутку предложил РФ это сделать.

— Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже, в плане единого государства — вы вступаете в состав Белоруссии, — сказал Лукашенко, смеясь, в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Дополнительным доводом он привёл то, что граждане России и белорусская оппозиция не будут против такого решения.

— А почему вы, некоторые, нас приглашаете в состав России? Почему вы не рассматриваете такой вариант? — ещё раз предложил Лукашенко.