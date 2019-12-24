Таллинн нервно курит в сторонке! На Новый год в Риге будет невероятная шоу-программа с крутым салютом на набережной

Пока Таллинн оставил некоторые районы без салюта и многие подумали о том, чтобы уехать из Эстонии в новогоднюю ночь, Рига не теряется! В столице Латвии шоу-программа будет длиться шесть часов подряд. В программе празднования Нового года на набережной 11 ноября в Риге - концерт и фейерверк, сообщили в Рижской думе, передает Русский TVNET.