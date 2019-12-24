Таллинн нервно курит в сторонке! На Новый год в Риге будет невероятная шоу-программа с крутым салютом на набережной
Пока Таллинн оставил некоторые районы без салюта и многие подумали о том, чтобы уехать из Эстонии в новогоднюю ночь, Рига не теряется! В столице Латвии шоу-программа будет длиться шесть часов подряд. В программе празднования Нового года на набережной 11 ноября в Риге - концерт и фейерверк, сообщили в Рижской думе, передает Русский TVNET.
Праздничное мероприятие начнется 31 декабря в 21.00 и продлится до 3.00 новогодней ночи.
На набережной будут работать выездные торговые киоски, а ведущим новогоднего вечера будет Карлис Анитенс. В течение вечера выступят диджей [Ex] da Bass, группа Contryside, Озолс, Атис Иевиньш и The Rock Brothers.
В полночь на набережной состоится праздничный фейерверк, который организует ООО International Fireworks Design.
Любителей активного образа жизни в новогоднюю ночь ждет каток возле Дома конгрессов, который будет открыт с 9.00 31 декабря до 2.00 1 января.
Рижская дума напоминает, что дети до 16 лет могут находиться на мероприятии только вместе с родителями.
За порядком во время празднования Нового года на набережной будет следить муниципальная полиция.