Вт, 24.12.2019
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Рождественское чудо в Каламая! Эстонка потеряла мешочек с деньгами, но добрые пользователи Facebook вернули ей наличные

Женщина гуляет по Каламая

ФОТО: Erik Prozes

Вчера утром в Facebook-сообществе микрорайона Каламая женщина по имени Лиза поделилась своим горем. Она потеряла мешочек с деньгами, это был залог за новую съемную квартиру. 

«Здравствуй, Каламая и его чудесные жители. В праздники надеюсь на небольшое праздничное чудо... вчера во время переезда сумела потерять один очень важный для меня мешочек, где были деньги, залог за квартиру», - написала Лиза. 

Жительница Каламая не знала точно, где потеряла эти деньги, но указала несколько улиц, где это могло случиться. 

«Если чудеса бывают, пусть они в этот раз произойдут со мной», - написала женщина. 

23 часа спустя та же Лиза объявилась в группе с чудесными новостями! 

«НЕВЕРОЯТНО! РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО!» - написала она. «Спасибо, добрые люди! Среди нас есть хорошие и честные!!! Деньги нашлись и чудо случилось!»

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