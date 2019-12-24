Рождественское чудо в Каламая! Эстонка потеряла мешочек с деньгами, но добрые пользователи Facebook вернули ей наличные

Вчера утром в Facebook-сообществе микрорайона Каламая женщина по имени Лиза поделилась своим горем. Она потеряла мешочек с деньгами, это был залог за новую съемную квартиру.
«Здравствуй, Каламая и его чудесные жители. В праздники надеюсь на небольшое праздничное чудо... вчера во время переезда сумела потерять один очень важный для меня мешочек, где были деньги, залог за квартиру», - написала Лиза.
Жительница Каламая не знала точно, где потеряла эти деньги, но указала несколько улиц, где это могло случиться.
«Если чудеса бывают, пусть они в этот раз произойдут со мной», - написала женщина.
23 часа спустя та же Лиза объявилась в группе с чудесными новостями!
«НЕВЕРОЯТНО! РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО!» - написала она. «Спасибо, добрые люди! Среди нас есть хорошие и честные!!! Деньги нашлись и чудо случилось!»