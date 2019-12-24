Самая грустная галерея: эти милые кошки и собаки так и не нашли в канун Рождества своих хозяев

В большой галерее можно найти кошек и собак из приютов по всей стране. Многие приюты из Валги, Вильянди, Вирумаа, Ляэнемаа, Пярну, Тарту и Таллинна поделились фотографиями животных, находящихся сейчас у них.

Если какой-то четвероногий друг вам приглянется, найдешь его имя и название приюта в подписи под фотографией (на снимок нужно нажать). У некоторых животных еще нет имени, но приюты готовы поделится с вами всей необходимой информацией. Не забудь поделиться галереей со своими друзьями и знакомыми, быть может, они хотят себе на Рождество кошку или собаку.