Самая грустная галерея: эти милые кошки и собаки так и не нашли в канун Рождества своих хозяев
Две недели назад на портале Lemmik начался большой благотворительный проект, который уже помог найти новых хозяев более, чем сотне домашних животных. Но большая часть кошек и собак так и не нашли своих новых хозяев в канун Рождества.
В большой галерее можно найти кошек и собак из приютов по всей стране. Многие приюты из Валги, Вильянди, Вирумаа, Ляэнемаа, Пярну, Тарту и Таллинна поделились фотографиями животных, находящихся сейчас у них.
Если какой-то четвероногий друг вам приглянется, найдешь его имя и название приюта в подписи под фотографией (на снимок нужно нажать). У некоторых животных еще нет имени, но приюты готовы поделится с вами всей необходимой информацией. Не забудь поделиться галереей со своими друзьями и знакомыми, быть может, они хотят себе на Рождество кошку или собаку.
Контактные данные приютов:
Приют Ляэнемаа:
- +372 5238957
- laanemaa@varjupaik.ee
Пярнуский приют:
- +372 5246705
- parnu@varjupaik.ee
Таллиннский приют:
- +372 5141431
- tallinn@varjupaik.ee
Приют в Валга:
- +372 5299880
- valga@varjupaik.ee
Вильяндиский приют:
- +372 5238626
- viljandi@varjupaik.ee
Приют в Вирумаа:
- +372 53090510
- virumaa@varjupaik.ee
Выруский приют:
- +372 53404223
- voru@varjupaik.ee
Тартуский приют бездомных животных:
- +372 53339272
- tartu@loomadevarjupaik.eu