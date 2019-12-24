Вт, 24.12.2019
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Самая грустная галерея: эти милые кошки и собаки так и не нашли в канун Рождества своих хозяев
Люди Эстонии, помогите!

Две недели назад на портале Lemmik начался большой благотворительный проект, который уже помог найти новых хозяев более, чем сотне домашних животных. Но большая часть кошек и собак так и не нашли своих новых хозяев в канун Рождества. 

В большой галерее можно найти кошек и собак из приютов по всей стране. Многие приюты из Валги, Вильянди, Вирумаа, Ляэнемаа, Пярну, Тарту и Таллинна поделились фотографиями животных, находящихся сейчас у них.

Если какой-то четвероногий друг вам приглянется, найдешь его имя и название приюта в подписи под фотографией (на снимок нужно нажать). У некоторых животных еще нет имени, но приюты готовы поделится с вами всей необходимой информацией. Не забудь поделиться галереей со своими друзьями и знакомыми, быть может, они хотят себе на Рождество кошку или собаку. 

Контактные данные приютов:

Приют Ляэнемаа:

  • +372 5238957
  • laanemaa@varjupaik.ee

Пярнуский приют:

  • +372 5246705
  • parnu@varjupaik.ee

Таллиннский приют:

  • +372 5141431
  • tallinn@varjupaik.ee

Приют в Валга:

  • +372 5299880
  • valga@varjupaik.ee

Вильяндиский приют:

  • +372 5238626
  • viljandi@varjupaik.ee

Приют в Вирумаа:

  • +372 53090510
  • virumaa@varjupaik.ee

Выруский приют:

  • +372 53404223
  • voru@varjupaik.ee

Тартуский приют бездомных животных:

  • +372 53339272
  • tartu@loomadevarjupaik.eu
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