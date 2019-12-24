ВИДЕО ⟩ Телеведущий вывел президента Керсти Кальюлайд из себя в прямом эфире

Вчера президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала итоговое интервью 2019 года телеканалу ETV, с главой государства общался телеведущий Марко Рейкоп, вставляя свои колкие комментарии.
Мужчина в свойственной ему манере сумел вывести из себя главу государства, сказав, что Кальюлайд далека от жизни простых людей.
«Поскольку вы большую участь своей жизни провели в так называемой Эбеновой башне», - сказал Рейкоп Кальюлайд, которая его тут же прервала.
«В каком смысле?» - спросила Кальюлайд.
«Ну в смысле Люксембурга. Он же вполне себе Эбеновая башня, не то что Сетумаа», - уточнил Рейкоп.
«Выросла в Мустамяэ, в 90-е в буквальном смысле боролась за существование, была матерью-одиночкой. И вы хотите сказать, что я забуду то время, когда надо идти в магазин и очень тщательно выбирать, какой хлеб купить? Меня нельзя сравнить с Порошенко! Стоимость его имущества оценивается в 4 миллиарда! Прошу, Марко, я на самом деле очень обижена! Мои дети ходят в обычную школу и мои друзья живут обычной эстонской жизнью. Считать, что я далека от тех, кому тяжело... Я вхожу в число тех, кто тщательно проверяет, чтобы одна десятая часть моих доходов шла на благотворительность. Прости, но это совершенно незаслуженно так говорить, что я живу в Эбеновой башне», - ответила Керсти Кальюлайд.
Напомним, что с мая 2004 года по сентябрь 2016 года работала представителем Эстонии в Европейской счетной палате в Люксембурге. А с октября 2016 года является президентом Эстонии.
Смотрите видеоинтервью ниже!