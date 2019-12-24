ВИДЕО ⟩ Телеведущий вывел президента Керсти Кальюлайд из себя в прямом эфире

«Выросла в Мустамяэ, в 90-е в буквальном смысле боролась за существование, была матерью-одиночкой. И вы хотите сказать, что я забуду то время, когда надо идти в магазин и очень тщательно выбирать, какой хлеб купить? Меня нельзя сравнить с Порошенко! Стоимость его имущества оценивается в 4 миллиарда! Прошу, Марко, я на самом деле очень обижена! Мои дети ходят в обычную школу и мои друзья живут обычной эстонской жизнью. Считать, что я далека от тех, кому тяжело... Я вхожу в число тех, кто тщательно проверяет, чтобы одна десятая часть моих доходов шла на благотворительность. Прости, но это совершенно незаслуженно так говорить, что я живу в Эбеновой башне», - ответила Керсти Кальюлайд.