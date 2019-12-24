Вт, 24.12.2019
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ВИДЕО ⟩ Соскучились по СССР? На Сааремаа прошла зажигательная дискотека в стиле 80-х

Думаете, что люди умеют веселиться только в столице Эстонии? Здесь вы не правы! На острове Сааремаа публика куда более горячая, чем в столице. Именно там недавно прошла стилизованная вечеринка - «Назад в 80-е». 

Ночной клуб Nasva на одну ночь вернул гостей в прошлое - в конец восьмидесятых, в это чудесное время, когда богатые или приближенные к ним могли себе позволить носить известные «три полоски» (Adidas). 

Репортер Kanal 2 Сийм Метсамаа поехал в этот известный клуб, чтобы узнать у народа, чем же отличались вечеринки в то время, когда трава была зеленее, а зима снежной. Здесь всё напоминает о том времени: пластинки Леонтьева и Раймонда Паулса, наряды гостей, соответствующие духу тех лет. 

Гости вечеринки Андрес и Кристи предположили, что в конце восьмидесятых пили водку, если салат «Росолье» и танцевали. Танец был на первом месте. А песни в Эстонии слушали Modern Talking и Ivo Linna. 

Терье вспоминает, что в 80-е она была девочкой-подростком и диско нравилось всем, дискотеки в школах были зажигательными. Рутх уверена, что тогда веселились лучше, чем сейчас. 

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