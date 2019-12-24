Гадание по картинке: что вас ждет в 2020 году

Гадание по картинкам — это не только способ заглянуть в будущее, но и прекрасная тренировка интуиции. Такой способ гадания будет достоверным, если настроиться и мысленно задать себе вопрос о том, что принесет 2020 год, пишет Esotericblog.ru.

ФОТО: Esotericblog.ru

1. В новом 2020 году будет масса возможностей подняться на еще одну ступень успеха, однако для этого важно доверять своему чутью и не отказываться от предложений. Расширение горизонтов — это и командировки, и путешествия, во время которых получится обзавестись полезными связями. В 2020 году нельзя игнорировать даже детали, ведь именно от них будет зависеть выбор дальнейшего пути. Удача не отвернется от тех, кто будет действовать честно.

2. 2020 год будет суетливым и наполненным множеством событий, которые могут закружить. Отдалиться от цели будет проще простого, а значит, нужно заранее составить план и не отклоняться от него. Несмотря на занятость, время нужно уделять не только работе, но и личной жизни. Прочный тыл обеспечит уверенность в завтрашнем дне и даст возможность восполнять запас сил после напряженной работы.

3. Работа и личные проблемы будут отнимать много времени, однако если не отдыхать, то уже к середине 2020 года можно остаться без сил и упустить приятные перспективы. Справиться с энергетическим упадком поможет своевременный отдых, а также посещение мест силы. Отпуск стоит проводить так, как хочется, чтобы действительно получить удовольствие. Место силы можно создать даже в собственном доме, чтобы восполнять запасы затраченной за день энергии и быстро избавляться от стресса.

4. Тем, кто в новом году хотел начать новую жизнь, больше не нужно медлить и откладывать. 2020 год — прекрасное время для того, чтобы освоить что-то новое, на что раньше не хватало смелости. Спящие таланты нужно пробуждать, чтобы получить больше хороших возможностей. Выучить иностранный язык, научиться плавать, поменять работу или заняться творчеством — выбор огромен. Важно лишь прислушаться к себе, чтобы открыть путь в счастливую жизнь.

5. 2020 год принесет радость и счастье тем, кто открыт новому и не боится шагнуть за рамки. Настала пора меняться, отказываться от всего, что причиняет боль, в том числе от токсичных отношений. Сделки с совестью не помогут, ведь это будет всего лишь отсрочка поражения, а значит, нужно брать судьбу в свои руки. Чем раньше негативное прошлое останется за спиной, тем больше новых возможностей подарит Вселенная.