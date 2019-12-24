ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как и чем украсили Ласнамяэ вместо новогоднего салюта

Вместо мимолетной радости от фейерверка в новогоднюю ночь, жители и гости района могут наслаждаться украшенными елками, которые разбросаны по всему району. Одна из них находится перед культурным центром Линдакиви по адресу: Яан Коорти, 22. Раньше именно эта ель считалась главным праздничным деревом в районе и именно там собирались тысячи жителей Ласнамяэ, чтобы посмотреть красочный салют безопасно, при этом не тратя денег на покупку фейерверков. Как мы уже сказали, в этом году всё будет по-другому.