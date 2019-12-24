ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как и чем украсили Ласнамяэ вместо новогоднего салюта

Недавно портал Limon.ee узнал, что приготовил город для жителей Ласнамяэ вместо отмененного новогоднего салюта. Естественно, никто не запрещает людям накупить различных фейерверков и устроить праздничное новогоднее шоу, но сам район в этот раз решил создавать праздничное настроение для своих жителей по-другому.
Вместо мимолетной радости от фейерверка в новогоднюю ночь, жители и гости района могут наслаждаться украшенными елками, которые разбросаны по всему району. Одна из них находится перед культурным центром Линдакиви по адресу: Яан Коорти, 22. Раньше именно эта ель считалась главным праздничным деревом в районе и именно там собирались тысячи жителей Ласнамяэ, чтобы посмотреть красочный салют безопасно, при этом не тратя денег на покупку фейерверков. Как мы уже сказали, в этом году всё будет по-другому.
Напомним, что в прошлом году Ласнамяэ потратил на новогодний салют 3480 евро. Мы предполагаем, что примерно такую же сумму потратили на украшение деревьев. Прокатились по ночному району и сделали снимки тех елей, которые должны создавать праздничное настроение и радовать людей не меньше новогоднего салюта.
Вот полный список адресов, где в Ласнамяэ вас ждет праздник:
Маяка, 5; Паэ, 49; Паасику, 3; Яан Коорти, 22 и Линнамяэ, 74. Около детских садов, расположенных на Палласти, 39 и 41 украшены стволы деревьев, находящихся вдоль дороги.