ФОТО ⟩ Рыбьи губы: американка изуродовала себя, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян

Caters News Agency/Caters News Agency

Дженнифер Памплона прошла через 20 процедур и пластических операций: она восемь раз увеличивала ягодицы, а также бедра, удалила восемь ребер, вставила грудные имплантаты и филлеры в щеки, несколько раз делала ринопластику и липосакцию, подтяжку лица и виниры на зубы.

Caters News/Caters News

Однако последний поход к косметологу закончился для 27-летней американки неудачно. Памплона решилась на увеличение губ, однако после процедуры у нее началась аллергия. По ее словам, рот сильно болел и кровоточил. Девушка не выходила из дома и начинала плакать каждый раз, когда видела себя в зеркало.

Caters News Agency/Caters News Agency

Увидев конечный результат, я не могла поверить — моя внешность была полностью испорчена, мне сделали рыбьи губы,

— рассказала она журналистам.

Через пару дней Дженнифер вновь обратилась к специалистам — на этот раз чтобы удалить филеры.

Caters News/Caters News

Теперь мои губы выглядят, как у стариков — они растянуты и сморщены, как сдувшийся воздушный шарик,

— пожаловалась американка.

Caters News Agency/Caters News Agency

Как заявила Памплона, она извлекла урок из этой истории и больше не будет прибегать к помощи пластических хирургов.

Я никогда больше не буду делать операции, чтобы исправить то, что и так выглядит хорошо. <…> Я хочу, чтобы моя история послужила примером для каждой девушки, которая хочет большие губы. Это совсем не красиво. Все это было как ночной кошмар,

— сказала девушка.

JENNIFER PAMPLONA / CATERS NEWS/Caters News Agency