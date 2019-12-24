СМОТРИ ⟩ Главный твой подарочек — это я! Лаура Пылдвере показала, чем занималась в чулках у елки

Недавно Лаура приняла участие в откровенной рождественской рекламной фотосессии и теперь публикует ее частями, чтобы растянуть удовольствие. На днях в Instagram красавицы появилось фото, на котором она позирует, сидя с подарочной коробкой около елки.

Подписчики не прошли мимо снимка и принялись поздравлять свою любимицу и других фолловеров Лауры с Рождеством. А на вопрос певицы о том, какое их самое большое желание в эти дни, отвечали: