СМОТРИ ⟩ Главный твой подарочек — это я! Лаура Пылдвере показала, чем занималась в чулках у елки

Эстонская певица Лаура Пылдвере часто радует поклонников откровенными снимками. И оно не удивительно! Стоит только вспомнить о том, сколько времени она потратила, обучаясь танцам на пилоне, чтобы окончательно раскрепоститься...
Недавно Лаура приняла участие в откровенной рождественской рекламной фотосессии и теперь публикует ее частями, чтобы растянуть удовольствие. На днях в Instagram красавицы появилось фото, на котором она позирует, сидя с подарочной коробкой около елки.
Подписчики не прошли мимо снимка и принялись поздравлять свою любимицу и других фолловеров Лауры с Рождеством. А на вопрос певицы о том, какое их самое большое желание в эти дни, отвечали:
Много снега и солнца! Чтобы люди радовались даже самому малому!
Снег!!!
Чтобы вся семья была в сборе и выпал снег!
Провести время с близкими!