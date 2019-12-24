Вт, 24.12.2019
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СМОТРИ ⟩ Главный твой подарочек — это я! Лаура Пылдвере показала, чем занималась в чулках у елки

Laura Põldvere

ФОТО: Instagram

Эстонская певица Лаура Пылдвере часто радует поклонников откровенными снимками. И оно не удивительно! Стоит только вспомнить о том, сколько времени она потратила, обучаясь танцам на пилоне, чтобы окончательно раскрепоститься...

Недавно Лаура приняла участие в откровенной рождественской рекламной фотосессии и теперь публикует ее частями, чтобы растянуть удовольствие. На днях в Instagram красавицы появилось фото, на котором она позирует, сидя с подарочной коробкой около елки. 

Подписчики не прошли мимо снимка и принялись поздравлять свою любимицу и других фолловеров Лауры с Рождеством. А на вопрос певицы о том, какое их самое большое желание в эти дни, отвечали: 

Много снега и солнца! Чтобы люди радовались даже самому малому!

Снег!!!

Чтобы вся семья была в сборе и выпал снег!

Провести время с близкими!

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