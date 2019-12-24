Вт, 24.12.2019
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ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ 22-летняя жена Венсана Касселя засветила упругие ягодицы в бикини

Tina Kunakey

ФОТО: Lyvans Boolaky/imageSPACE/MPI/CaLyvans Boolaky/imageSPACE/MPI/Capital Pictures/LB/IS/MPI/Capital Pictures

22-летняя жена французского Венсана Касселя актриса Тина Кунаки взбудоражила воображение многих поклонников в сети новым горячим снимком, пишет 24tv.ua.

Соблазнительное пляжное фото модель опубликовала на своей странице в Instagram. На нем молодая мать позирует на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро.

Жена Венсана Касселя для фото надела лишь в белые плавки со шнуровками, которые подчеркнули упругие ягодицы модели. Добавим, что Тина Кунаки не стесняется сниматься обнаженной и откровенно демонстрировать свою фигуру. Свой снимок звезда решила не подписывать, а восторженные поклонники написали много комплиментов в комментариях.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Тина Кунаки и Венсан Кассель

ФОТО: VNX/Capital Pictures/VNX/Capital Pictures

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