Вт, 24.12.2019
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ФОТО ⟩ Глаз не отвести! Эстонская модель показала совершенную фигуру в микро-бикини

Katri Kats

ФОТО: Instagram

Успешная эстонская модель и путешественица Катри Катс поделилась с подписчиками свежим снимком, сделанным на экзотическом пляже. 

Катри нежится под солнышком практически круглый год. В родной Эстонии Катри бывает крайне редко, предпочитая большую часть своей жизни проводить в жарких странах вместе со своим возлюбленным — блогером Юханом Сеппом. 

На днях Кадри поделилась с подписчиками горячим кадром. На фото она позирует в крошечном блестящем бикини, демонстрируя свое загорелое, подтянутое тело. И ей есть, что показать!

Смотри фото!

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