ФОТО ⟩ Глаз не отвести! Эстонская модель показала совершенную фигуру в микро-бикини

Катри нежится под солнышком практически круглый год. В родной Эстонии Катри бывает крайне редко, предпочитая большую часть своей жизни проводить в жарких странах вместе со своим возлюбленным — блогером Юханом Сеппом.

На днях Кадри поделилась с подписчиками горячим кадром. На фото она позирует в крошечном блестящем бикини, демонстрируя свое загорелое, подтянутое тело. И ей есть, что показать!