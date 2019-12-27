ОНА СКАЗАЛА «ДА» ⟩ Житель Таллинна сделал возлюбленной идеальное предложение руки и сердца: этот день они не забудут никогда!
Понимание того, что с этой невероятной женщиной вы хотите провести всю свою жизнь – это особое внутреннее состояние мужчины, которое сложно передать словами...
В жизни каждого влюбленного мужчины однажды наступает такой день, когда он осознает, что пришло время сделать предложение своей возлюбленной. Многие девушки мечтают о красивом признании в любви и о незабываемом предложении руки и сердца от своего молодого человека.
Кирилл, ставший героем нашего специального выпуска, решил не ограничиваться стандартными сюжетами и с помощью портала Limon.ee и агентства Enjoy Tallinn организовал такое предложение руки и сердца для своей любимой, на которое можно было ответить только «да!».
Любовь ничего не знала до самого последнего момента. Все утро прошло в подготовке к фотосессии для портала Limon. Как девушка призналась позже, по какой-то причине она волновалась больше обычного...
Смотри, как это было!
Перевоплощением в сказочную принцессу руководила визажист Анна Лохтенко, а великолепные жемчужные украшения от Grinadri дополнили образ и прекрасно сочетались с платьем от Sofia Sposa.
К отелю Schlössle Hotel в самом сердце Таллинна Любовь приехала как настоящая королевская особа на автомобиля Mercedes-Benz E220 с личным водителем от DRiVER.
Мы от всей души поздравляем влюбленных с этим радостным событием и желаем долгих и счастливых лет совместной жизни!
Что же будет дальше?
А дальше будет свадьба! Есть ли жизнь после предложения и с какими трудностями можно столкнуться во время подготовки — расскажет руководитель агентства Enjoy Tallinn Снежана Рейсон!