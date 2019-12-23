ВИДЕО ⟩ Елена Малышева показала квартиру в Лондоне

По мнению Малышевой, съемные квартиры вдвое дешевле номеров в гостиницах.

«Я с мужем на два дня поехала в Лондон, — пояснила телеведущая в комментарии к ролику. — Он по делам, а я за компанию. Мой муж — ученый. Его друзья — профессора — помогли нам снять квартиру. Я очарована нашим временным лондонским домом».

Малышева восхитилась, в частности, обстановкой жилья: в доме, по ее словам, нет мебельных гарнитуров — все предметы явно приобретены отдельно, но при этом вместе «создают очарование жизни одной английской семьи». «И, конечно, полное потрясение — это свечи вместо люстры на кухне», — написала ведущая.