ВИДЕО ⟩ Рождественское чудо: семья нашла на своей праздничной елке сову

Более чем через неделю после того, как Ньюмены купили елку, они нашли гнездящуюся в ее ветвях живую сову.

Кэйти Макбрид Ньюмен заявила, что она и ее дочь заметили птицу только 12 декабря. Семья купила почти десятиметровое дерево, они привезли его домой, украсили лампочками и вдруг увидели сову.

Это было сюрреалистично, но нам не было особо страшно,

– отметила Кэйти.

Ньюмены открыли окна и дверь рядом с елкой в надежде, что сова улетит, но этого не произошло.

«Сова себя очень комфортно чувствовала на дереве, и я про себя подумал: "Привет, друг, но будет не очень хорошо, если ты тут просто останешься"», – рассказал муж Кэйти Билли Ньюмен.

Семья решила обратиться за помощью в безприбыльный природный центр. Сотрудники центра Chattahoochee поймали птицу и выпустили ее на свободу.

Ньюмен предположил, что, скорее всего, сова находилась на дереве с того момента, как оно было куплено.

Мы думаем, что сове там было очень удобно. Это очень толстое дерево, выглядело свежим, поэтому мы его и выбрали,