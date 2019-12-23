ВИДЕО ⟩ Рождественское чудо: семья нашла на своей праздничной елке сову

В США семья Ньюменов украсила рождественскую елку, прежде чем они заметили на ней сову, которая поначалу вовсе не собиралась покидать свой новый дом, сообщает Русский TVNET со ссылкой на The Guardian.
Более чем через неделю после того, как Ньюмены купили елку, они нашли гнездящуюся в ее ветвях живую сову.
Кэйти Макбрид Ньюмен заявила, что она и ее дочь заметили птицу только 12 декабря. Семья купила почти десятиметровое дерево, они привезли его домой, украсили лампочками и вдруг увидели сову.
Это было сюрреалистично, но нам не было особо страшно,
– отметила Кэйти.
Ньюмены открыли окна и дверь рядом с елкой в надежде, что сова улетит, но этого не произошло.
«Сова себя очень комфортно чувствовала на дереве, и я про себя подумал: "Привет, друг, но будет не очень хорошо, если ты тут просто останешься"», – рассказал муж Кэйти Билли Ньюмен.
Семья решила обратиться за помощью в безприбыльный природный центр. Сотрудники центра Chattahoochee поймали птицу и выпустили ее на свободу.
Ньюмен предположил, что, скорее всего, сова находилась на дереве с того момента, как оно было куплено.
Мы думаем, что сове там было очень удобно. Это очень толстое дерево, выглядело свежим, поэтому мы его и выбрали,
– вспоминает Кэйти.