Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 декабря

Лев

Львы ненавидят понедельники, как впрочем и большинство людей на Земле. Этот понедельник будет действительно опасным. Потому что звезды и планеты окажутся в сильнейшем диссонансе. Ритуалы на удачу помогут хотя бы частично исправить ситуацию и добиться стабилизации энергетического фона. 23 числа можно нарваться на конфликт или даже заболеть.

24 и 25 декабря ситуация измениться на противоположную. Если в понедельник в любви лучше отдать штурвал второй половинке, то начиная 24 числа необходимо брать всё под свой личных контроль. На работе Павел Глоба советует Львам браться за те дела, которые больше не терпят отлагательств. Астролог рекомендует доверять интуиции, а также сохранять активность до самого воскресенья.

Дева

Целых три дня на этой неделе звезды будут пребывать в наилучшем расположении духа для Дев: 23, 26 и 27 декабря. Вся неделя в целом и эти три дня в частности идеально подойдут для романтики, знакомств, свиданий, флирта и создания отношений, либо их укрепления. Можно планировать свадьбу, знакомиться с родителями любимого человека или признаваться в любви.

Это очень благоприятное время для общения с людьми и в деловой сфере. Нужно заключать союзы, знакомиться с новыми партнерами. Главное — быть самими собой и доверять шестому чувству. Полезные упражнения помогут развить интуицию. Единственный день, в который не стоит полагаться на голос сердца — 24 число, вторник. В этот день звезды будут в диссонансе.

Весы

Павел Глоба советует Весам не начинать ничего нового на работе и в бизнесе. Нужно сосредоточиться на том, что наиболее важно сейчас и требует максимально быстрого решения. Чтобы всё получилось, придется очистить свою энергетику от негатива одним из трех способов . Это поможет повысить удачу в домашних и рабочих делах.

26 декабря — самый неудачный и опасный день недели. В это время лучше полностью абстрагировать от работы, если будет такая возможность. Нужно будет посетить отчий дом, встретиться с родственниками, помочь близким с решением их проблем. Также стоит заняться в начале недели домашними делами, уборкой. Можно даже сделать перестановку мебели, чтобы активизировать энергетические потоки в доме.

Скорпион

Скорпионам стоит научиться мыслить позитивно на этой неделе. Наиболее важно это будет в конце недели, потому что 29 числа звезды и планеты войдут в сильный диссонанс и дисгармонию, что плохо скажется на настроении и удаче Скорпионов. Возможны неприятные мелкие сюрпризы и в начале недели, поэтому не стоит расстраиваться, если что-то пойдет вдруг не так, как было запланировано ранее.