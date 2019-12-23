Гороскоп Павла Глобы на неделю с 23 по 29 декабря

Портал Woman`s day опубликовал самые важные советы астролога для каждого знака Зодиака. Кому-то нужно идти вперед, стараясь сохранять активность. а кому-то придется проявить предельную осторожность.
В целом это должна быть достаточно продуктивная, богатая на события и интересная неделя.
Овен
Самыми удачными днями для людей этого знака Зодиака станут 24 и 25 декабря. Во вторник и среду их ждет большой финансовый и деловой успех. Будет высока вероятность получить прибавку к зарплате, премию или обрести новый источник доходов. На этой неделе полезно получать новые знания, потому что в будущем они могут помочь решить некоторые проблемы.
На этой неделе нужно заняться также поисками любви или укреплением существующих отношений. Избавиться от одиночества Овнам помогут лучшие заговоры, обряды и талисманы на любовь. С ними шанс встретить самого близокого человека на свете повысится. Вполне вероятно, что уже этот Новый Год Овны смогут встретить в теплых объятиях возлюбленного или возлюбленной.
Телец
Это идеальное время для флирта, начала серьезных отношений. Для того, чтобы преуспеть в амурных делах, придется проявить инициативу. Даже если обстановка будет оставлять желать лучшего, Тельцам все равно удастся исправить всё к лучшему. Это хорошее время для общения, для смены обстановки и ярких эмоций, которые сделают Тельцов радостными и готовыми к праздникам.
Близнецы
Самыми благоприятными днями недели для Близнецов станут 28 и 29 декабря. Это не значит, что проявлять любовную, деловую и финансовую активность стоит именно на выходных. В начале недели лучше присмотреться к поведению окружающих и к появлению проблем, а с 25 числа начать действовать. Сильные заговоры на удачу и богатство помогут стать успешнее.
Есть большая вероятность того, что Близнецам, которые находятся в отношениях, придется встретиться с ссорами и обидами со стороны любимого человека. Это будет очень необычное время, когда нужно сохранять стабильность и не решать проблемы спорами. Одиноким Близнецам можно начинать новые отношения и заниматься поисками, но не тратить на это много времени и сил. Любовь сама их найдет.
Рак
Также Ракам повезет при новых знакомствах. Эти люди будут очень яркими и харизматичными. Нужно также стать приветливее, более открытыми и добрыми. Это позволит произвести впечатление на таких же позитивных людей. Что касается деловых или рабочих отношений, то в них возможен разлад. Лучше не спорить по пустякам и не начинать конфликтов.
Лев
Львы ненавидят понедельники, как впрочем и большинство людей на Земле. Этот понедельник будет действительно опасным. Потому что звезды и планеты окажутся в сильнейшем диссонансе. Ритуалы на удачу помогут хотя бы частично исправить ситуацию и добиться стабилизации энергетического фона. 23 числа можно нарваться на конфликт или даже заболеть.
24 и 25 декабря ситуация измениться на противоположную. Если в понедельник в любви лучше отдать штурвал второй половинке, то начиная 24 числа необходимо брать всё под свой личных контроль. На работе Павел Глоба советует Львам браться за те дела, которые больше не терпят отлагательств. Астролог рекомендует доверять интуиции, а также сохранять активность до самого воскресенья.
Дева
Целых три дня на этой неделе звезды будут пребывать в наилучшем расположении духа для Дев: 23, 26 и 27 декабря. Вся неделя в целом и эти три дня в частности идеально подойдут для романтики, знакомств, свиданий, флирта и создания отношений, либо их укрепления. Можно планировать свадьбу, знакомиться с родителями любимого человека или признаваться в любви.
Это очень благоприятное время для общения с людьми и в деловой сфере. Нужно заключать союзы, знакомиться с новыми партнерами. Главное — быть самими собой и доверять шестому чувству. Полезные упражнения помогут развить интуицию. Единственный день, в который не стоит полагаться на голос сердца — 24 число, вторник. В этот день звезды будут в диссонансе.
Весы
26 декабря — самый неудачный и опасный день недели. В это время лучше полностью абстрагировать от работы, если будет такая возможность. Нужно будет посетить отчий дом, встретиться с родственниками, помочь близким с решением их проблем. Также стоит заняться в начале недели домашними делами, уборкой. Можно даже сделать перестановку мебели, чтобы активизировать энергетические потоки в доме.
Скорпион
Скорпионам стоит научиться мыслить позитивно на этой неделе. Наиболее важно это будет в конце недели, потому что 29 числа звезды и планеты войдут в сильный диссонанс и дисгармонию, что плохо скажется на настроении и удаче Скорпионов. Возможны неприятные мелкие сюрпризы и в начале недели, поэтому не стоит расстраиваться, если что-то пойдет вдруг не так, как было запланировано ранее.
Павел Глоба советует Скорпионам заняться своей внешностью. Можно купить новую одежду, сделать новую прическу. Это период, в который благоприятно на настроении будут отражаться покупки, шопинг, а также кратковременные командировки. Скорпионы станут одними из самых ярких людей перед новым годом. Одиноким представителям знака удастся найти любовь в ближайшее время.
Стрелец
Это довольно динамичная и непростая неделя для Стрельцов, поэтому им придется черпать вдохновение внутри себя уже с понедельника. В этом им помогут аффирмации на успех, удачу и процветание. Самыми удачливыми станут Стрельцы, которые сосредоточены на заработках, работе и домашних делах. Это идеальное время для покупок, вложения средств в недвижимость.
В отношениях нужно стараться удивлять любимого человека. Это поможет перевести любовь на более высокий уровень. Полезно будет использовать романтику, а также креативный подход к свиданиям, если серьезные отношения еще не начались. Это благоприятный период для поиска второй половинки, деловых знакомств. Самыми удачными днями станут выходные.
Козерог
Вливаться в работу и пытаться преуспеть во всех сферах стоит уже с понедельника, потому что в первый день недели звезды и планеты будут очень гармонично сочетаться друг с другом. В любви Козерогам астролог советует научиться отдавать, а не требовать. Щедрость и внимание к интересам второй половинки сделает любой союз более крепким. Особенно актуальным это будет 26 числа, когда энергетика звезды поменяется на противоположную.
Водолей
У Водолеев начинается период динамики, решения насущных проблем. Начало недели станет благоприятным периодом для полной вовлеченности в любые рабочие процессы. Можно также знакомиться с людьми, отправляться в командировки. Главное сейчас — бороться с энергетическим истощением, ведь оно может быть крайне опасным. Водолеям нельзя забывать об отдыхе.
В любви могут появиться некоторые проблемы, особенно ближе к 28 декабря, к выходным. Павел Глоба советует не конфликтовать и не ругаться с друзьями и близкими, не начинать пока серьезных отношений. О своей личной жизни пока никому не стоит рассказывать. Кто-нибудь может сглазить успех и заставить Водолеев потерпеть фиаско в амурных делах.
Рыбы
Рыбы относятся к знакам Зодиака, которым не везет с деньгами. На этой неделе избежать проблем, связанных с финансами. Поможет высокий уровень ответственности. Пришло время завершать все важные дела, так как близится Новый Год. Для этого прекрасно подойдут такие дни как 23, 26 и 27 декабря. 24 числа лучше, наоборот, затаиться и ждать, пока буря не кончится.
В любви Рыб ожидают большие успехи. Это касается больше тех, кто одинок и максимально вовлечен в поиски второй половинки. Тем, кто уже находится в отношениях, лучше дарить партнеру больше внимания, времени. Полезным качеством для Рыб станет щедрость. Умеренная критика не нарушит идиллии, но лучше не перегибать палку, чтобы не встретить праздники разладом.