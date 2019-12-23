Шок ⟩ Шестилетняя Флоренс получила рождественскую открытку, а в ней обнаружила крик о помощи

Если верить содержанию послания, то заключенные китайской тюрьмы Цинпу привлекаются к незаконному труду на фабрике Tesco.

«Мы — заключенные-иностранцы в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Мы работаем против нашей воли. Помогите нам, сообщите правозащитникам», — гласит послание в открытке, купленной девочке ее родителями.

Информация попала в распоряжение журналистов и они посвятили проблеме целую статью, что вызвало широкий общественный резонанс.

Сообщается, что фабрика уже приостановила свою работу, правоохранительные службы проведут проверку, об этом извещает Regnum.

Скандал разгорелся после того, как The Sunday Times опубликовала статью Питера Хамфри о шестилетней девочке Флоренс Уиддикомб из Лондона, которая нашла на одной из благотворительных рождественских открыток, купленных в Tesco, послание от заключенных. В нем утверждается, что администрация тюрьмы использует их рабский труд, и содержится просьба предать это огласке. ФОТО: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images/Scanpix

«Мы питаем отвращение к использованию труда заключенных и никогда бы не допустили этого в нашей системе снабжения. Мы были шокированы этими необоснованными утверждениями, немедленно прекратили работу с фабрикой, где были произведены эти открытки, и начали расследование. Мы также изъяли на время расследования эти открытки из продажи», — заявили в компании.

В Tesco подчеркнули, что в прошлом месяце независимый аудит не выявил каких-либо свидетельств нарушения правил поставщиком — предприятием Zheijiang Yunguang Printing. В случае если обвинения подтвердятся, компания намерена навсегда прекратить сотрудничество с фабрикой.