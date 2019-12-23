Шок ⟩ Шестилетняя Флоренс получила рождественскую открытку, а в ней обнаружила крик о помощи

Если верить содержанию послания, то заключенные китайской тюрьмы Цинпу привлекаются к незаконному труду на фабрике Tesco.
«Мы — заключенные-иностранцы в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Мы работаем против нашей воли. Помогите нам, сообщите правозащитникам», — гласит послание в открытке, купленной девочке ее родителями.
Информация попала в распоряжение журналистов и они посвятили проблеме целую статью, что вызвало широкий общественный резонанс.
Сообщается, что фабрика уже приостановила свою работу, правоохранительные службы проведут проверку, об этом извещает Regnum.
«Мы питаем отвращение к использованию труда заключенных и никогда бы не допустили этого в нашей системе снабжения. Мы были шокированы этими необоснованными утверждениями, немедленно прекратили работу с фабрикой, где были произведены эти открытки, и начали расследование. Мы также изъяли на время расследования эти открытки из продажи», — заявили в компании.
В Tesco подчеркнули, что в прошлом месяце независимый аудит не выявил каких-либо свидетельств нарушения правил поставщиком — предприятием Zheijiang Yunguang Printing. В случае если обвинения подтвердятся, компания намерена навсегда прекратить сотрудничество с фабрикой.