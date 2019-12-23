Стало известно, сколько Малахов заплатил бывшему мужу Лолиты

Разозленная Лолита в ток-шоу и интервью откровенно рассказала о жизни с мужем, которого назвала альфонсом. Дмитрий Иванов в долгу не остался. Благодаря многочисленным съемкам тренер зарабатывает на имени бывшей супруги. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что Андрей Малахов заплатил экс-супругу Лолиты 3 миллиона рублей (около 43 000 евро) за информацию.

По словам продюсера, после передачи Лолита обиделась на Андрея Малахова. Разин считает Дмитрия Иванова неправым. Он поддержал певицу в трудное время. Лолита держится бодро и считает, что после разрыва похудела и похорошела .