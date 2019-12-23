Стало известно, сколько Малахов заплатил бывшему мужу Лолиты

Поначалу тихий развод Лолиты с пятым мужем Дмитрием Ивановым постепенно перерос в скандал. Певица думала отпустить молодого супруга с миром, но тут же разгневалась, когда узнала о его изменах. Дмитрий Иванов все отрицает и даже намерен судиться, пишет «Лиза».
Разозленная Лолита в ток-шоу и интервью откровенно рассказала о жизни с мужем, которого назвала альфонсом. Дмитрий Иванов в долгу не остался. Благодаря многочисленным съемкам тренер зарабатывает на имени бывшей супруги. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что Андрей Малахов заплатил экс-супругу Лолиты 3 миллиона рублей (около 43 000 евро) за информацию.
По словам продюсера, после передачи Лолита обиделась на Андрея Малахова. Разин считает Дмитрия Иванова неправым. Он поддержал певицу в трудное время. Лолита держится бодро и считает, что после разрыва похудела и похорошела .
Бывший муж певицы пытался максимально обезопасить себя во время ток-шоу. Адвокаты составили вопросы для журналистов, несоблюдение которых грозило миллионными штрафами . При этом детектор лжи был непреклонен: тренер действительно изменял Лолите . Более того, Дмитрий Иванов поступил не очень умно. Он переписывался с любовницами на компьютере певицы.