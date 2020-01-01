Ср, 1.01.2020
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Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, кого ждет фантастический успех в 2020 году

Удача. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

До конца 2019 года осталось всего 9 дней и на место Земляной свиньи придет Металлическая крыса. Именно поэтому известный астролог Тамара Глоба составила подробный гороскоп для всех знаков Зодиака, расставив акценты на определенный периоды времени в жизни.

Глоба назвала три знака зодиака которые в начале года 2020 поймают волну финансового успеха, пишет Topnews.

Для Овнов начало года ознаменуется необычной наградой за хорошо проделанную работу. В особенности это относится к работе в Интернете, поскольку именно эта часть сулит вам что-то действительно интересное. Однако, как говорится, без труда не выловить и рыбку из пруда, а потому Глоба советует на полную мощность подключить лидерские качества, став главой большой команды. 

Львам по завершению череды новогодних праздников стоит с головой окунуться в работу. Глоба уверена, что, потратив максимум сил, Львы достигнут наилучших результатов, получив при этом огромное удовольствие от проделанной работы. А потому беритесь за достижение богатства более основательно.

У Козерогов будет много разнообразных идей, за которые нужно держаться. Воплощение их в жизни принесет вам существенный прогресс. Главное, чтобы вы сами верили в успех и не боялись идти вперед.
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